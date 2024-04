Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo martes: al descubierto la artimaña de Damián con Andrés

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas. Tras hacer un parón en su emisión el pasado viernes por ser Viernes Santo, la ficción retomaba su difusión este lunes con el capítulo 26.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Begoña seguía dudando de lo que hay entre Jesús y Elena y de que no fuera él quien la enviara a ella para tratar de convencerla. Lo que no esperaba Jesús es que Begoña le iba a poner un ultimátum: que busque otro trabajo para Elena en la fábrica y deje de ser su secretaria.

Jesús decidía entonces pedirle a Marta que convirtiera a Elena en la jefa de ventas de la tienda, algo que no le hacía ninguna gracia a su hermana pues además tiene claro que todo es porque Jesús ha vuelto a liarse con su secretaria y ahora se la quiere quitar del medio.

Después de su hospitalización tras haber intentado quitarse la vida, Fina y Carmen decidían cubrir a Claudia ante Marta y mantener en silencio lo que ha hecho su compañera. Pero Marta no se creía sus excusas y terminaba enfrentándose con Fina después de decirla que iba a despedir a Claudia. Y cuando ya no aguantaba más, Fina se desahogaba con Marta y le contaba que su compañera había intentado quitarse la vida.

Paralelamente, Fina recibía una propuesta inesperada de Esther: que se vaya con ella a París a vivir juntas y retomar su relación además de ofrecerle un puesto de trabajo en los almacenes en los que ella trabaja. Pero Fina no tiene muy claro lo que quiere porque no para de pensar en su jefa.

Después de recibir la visita de Digna, Luz le reprochaba a Luis que metiera a su madre por medio y le pedía que se olvide de todo lo que pasó entre ellos y le hacía ver que quiere estar sola. Por otro lado, Andrés comunicaba su decisión de cambiar de puesto en la empresa y marcharse a logística y transporte para así no tener que estar continuamente discutiendo con su hermano Jesús en las cuestiones de dirección. Además, proponía contar con la ayuda de Joaquín pero a Jesús no le hace gracia porque su primo es su hombre de confianza.

Finalmente, la apertura del testamento de Duque hacía que Andrés y María se unieran después de que Andrés también reciba parte de su legado como la cabaña que tenía en la montaña. Un momento que provoca que los prometidos volvieran a vivir un acercamiento. Asimismo, el notario le entregaba una carta de Duque a Andrés en privado como él deseaba. Una carta en la que Duque le pide que cumpla la misión más importante de su vida: velar por el estado de su hija María.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 27 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el artes 2 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 27 de ‘Sueños de libertad’

Andrés sigue dudando de si debe casarse con María pues él no puede parar de pensar en Begoña. Pero su padre sigue pidiéndole que se olvide de su cuñada y siga adelante con su relación con María. Para ello, Damián no duda en contarle a su hijo que a él le pasó lo mismo al principio con su madre.

Claudia no duda en pedirle un traslado a Marta después de haber intentado quitarse la vida. Y es que la dependienta no soporta encontrarse con Tasio y más después de saber que había querido volver con Carmen. Y es para Claudia Tasio ha jugado con ella y no quiere volver a verle. Tras ello, Marta decide tomar cartas en el asunto y opta por cambiar el turno de Tasio para así evitar que Claudia se tenga que ir de la tienda. Algo que él no se toma bien y no entiende a que es debido.

Fina está hecha en un mar de dudas tras recibir una propuesta de Esther para irse con ella a París y reiniciar su relación. Paralelamente, Esther no duda en acercarse a Marta para proponerle que puedan vender algunos de sus perfumes en los almacenes en los que ella trabaja.

María vuelve a pedirle a Begoña que le ayude con los preparativos de su boda y tras haberlo dudado en un principio, Begoña termina ayudándola para que no haya ningún tipo de problemas entre ellas y que nadie sospeche de lo que ha sucedido entre ella y Andrés. Poco después, es Andrés quien le dice a su mujer si le puede ayudar con algo de la boda y le sorprende al hablarle por primera vez de tener hijos.

Mateo ve a Claudia llorando y se acerca a ella para tratar de animarla y ella se abre en canal con él aprovechando que está estudiando en el seminario y le cuenta su intento de suicidio. Y por la noche, Mateo no dudaba en encararse con Tasio en la habitación después de que él se ría de verle rezando y le suelta que Claudia ha intentado quitarse la vida por su culpa.

Luis le pide a su prima Marta que le ayude a descubrir algo del pasado de Luz. Y para ello aprovecha para pedirle que le de el contacto de Blanca, la amiga de la doctora que llegó a la fábrica y desapareció tras descubrirse que había estado en la cárcel. Y es que Luis cree que ella tiene la clave de por qué Luz no quiere estar con él. Tras no conseguir hablar con Blanca, Luis recurre a Andrés para que le aconseje.

Elena no entra con buen pie en su nuevo puesto como encargada de la organización del almacén y tiene un desencuentro con Carmen al tratar de imponer una nueva organización. Las artes de Elena para mandar parece que le van a traer algún que otro problema con sus nuevas compañeras.

Damián aprovecha una conversación con Digna para saber que piensa de la relación de Andrés y María justo cuando el notario llega a la casa de los De La Reina y se descubre que falseó el testamento de Duque para conseguir que su hijo y María se casen.