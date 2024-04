Avance ‘Pecado original’, capítulo martes 16 de abril: El calvario de Yildiz y el giro de Sahika

‘Pecado original‘, la serie turca de Antena 3 estrena el martes, 16 de abril su segundo capítulo de esta semana y en su horario habitual, desde las 16:45 horas. Respecto a las tramas de esta semana, después del incendio provocado por Cansu se ha producido un salto temporal de cinco años que lo cambia todo en las tramas de la ficción otomana.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, Çagatay acudía a la mansión de su padre para reconciliarse con Yildiz. Sahika intercedía para propiciar su cara a cara y les dejaba encerrados en una habitación para que se vieran obligados a hablar las cosas.

Pero Cansu enloquecida se presentaba en la mansión, decidida a prenderla fuego. Y aprovechando que solo estaban dentro Yildiz y Çagatay irrumpe con una garrafa de gasolina y un mechero desencadenando un aparatoso incendio. Justo cuando hacen las paces empezaba a entrar humo por la puerta y atrapados por las llamas perdían el conocimiento.

Después, tras el intento de asesinato de Cansu se producía un giro total en las vidas de todos los personajes de la serie. Yildiz se despertaba en el hospital, pero se había producido un salto temporal desde el trágico incendio. Yildiz, después de estar casi cinco años en un largo coma descubría que nada es como ella cree: Çagatay ya no es su marido y ahora está casado con Cansu. Ambos cuidan de Halitcan como si fuera su propio hijo y para el niño Yildiz no existe.

Por su lado, Hasan Ali ya no es un millonario y poderoso empresario, sino que está completamente arruinado. Lejos quedan los días en los que era el jefe, ahora vive humildemente y trabaja en un puesto de comida vendiendo kebabs. Porque sorpresivamente ahora el jefe del holding es Sedai, que además se ha casado con Ender.

¿Qué va suceder en el nuevo episodio de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrecerá el martes, 16 de abril de 2024 desde las 16:45 hasta las 18 horas justo tras ‘Sueños de libertad’?

‘Pecado original’ – Capítulo del martes 16 de abril

Cansu, Yildiz y Feride en ‘Pecado original’

En el siguiente capítulo de ‘Pecado original’, Emir y Çaner preguntan a Çagatay si ahora que Yildiz ha despertado del coma sigue enamorado de ella. Ambos creen que debería retomar su relación y Çagatay manifiesta sus dudas con Emir y Çaner.

Por su lado cuando Yildiz entra en la casa para visitar a Halitcan él se asusta porque no la reconoce. Además, la joven Yilmaz se queda rota al comprobar cómo su propio hijo llama «mamá» a Cansu.

Entre tanto, descubrimos que la vida de Sahika también ha dado un giro radical tras la elipsis temporal de cinco años. Ahora se ha transformado en una buena persona y ayuda a todo el mundo. Además, la nueva Sahika se ha convertido en cantante, ha formado un grupo de música con Zehra y ambas cantan en un local.

Feride ha echado mucho de menos a Yildiz y quiere reunirla con su hijo, pero Cansu no lo permite, hasta que Çagatay se enfrenta a ella. Tiene claro que no va a separar a Halitcan de su verdadera madre, y toma la determinación de llevar a Halitcan con Yildiz. Una decisión que no va a sentar nada bien a Cansu, que va a orquestar otro maquiavélico plan para acabar con Yildiz.