‘Sueños de libertad’, avance semanal del 4 al 8 de marzo: un nuevo personaje pone todo patas arriba

Después de su triunfal estreno en prime time, ‘Sueños de libertad’ continúa su periplo en las sobremesas de Antena 3 donde sigue consolidándose como la oferta líder llevando a que ‘Amar es para siempre’ anote sus mejores cifras con su recta final y demostrando que puede ser el nuevo pelotazo de la cadena de Atresmedia.

Cabe recordar que ‘Sueños de libertad‘ cuenta con episodios de 50 minutos y se ofrece de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas justo antes de la recta final de ‘Amar es para siempre’.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús se encontraba contra las cuerdas con el chantaje de Lázaro, un trabajador que fue acusado del asesinato de Clotilde, la mujer de Jesús. Y aunque parecía que había conseguido que escapara, el hombre no está dispuesto a dejar tranquilos a los De la Reina y se vengaba secuestrando a Julia.

Después de romper con Tasio, Carmen empezaba a sospechar que su novio podía estar con otra chica pero no quiere saber nada de él. Por su parte, Claudia intenta apoyar a su compañera tras darse cuenta de las intenciones de Tasio y de quién es en realidad.

Tras hacerle unas pruebas, Luz le recomendó a Andrés que haga rehabilitación y le aconsejó que pidiera ayuda a su cuñada. Sin embargo él se lo calló pues parece que no quiere que la que le ayude sea su cuñada con la que cada vez tiene más conexión. Por su parte, Begoña seguía preocupada por el dinero que necesita para pagar el tratamiento de su tía.

Marta tomaba una decisión y decidía que sea Fina quien se quede el puesto de dependienta tras hacerle una prueba a ella y a Petra. Paralelamente, Marta se reunía con su primo Luis para pedirle premura a la hora de sacar adelante el nuevo perfume.

¿Pero qué va a pasar durante toda la próxima semana en la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Daniel Tatay? Pues si no puedes esperar, en El Televisero te avanzamos las tramas más importantes de todos los capítulos de ‘Sueños de libertad’ del lunes 4 al viernes 8 de marzo?

Capítulo 7 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 4 de marzo

Tras amenazar a Lázaro con dispararle, Jesús consigue que el hombre huya y desaparezca de Toledo y no vuelva a molestarle a él ni a nadie de su familia. Un logro que Jesús no duda en compartir con su padre Damián, que estaba preocupado por el devenir de este asunto que les podía complicar la vida a todos los De la Reina. Las artes de su hijo para acabar con este asunto volverán a hacer que tengan un desencuentro.

Luz sigue intentando llevar a cabo el plan de vacunación con los trabajadores de la fábrica pero no lo consigue pues todos desconfían de la necesidad de estas vacunas. Para ello, Luz le pide a Begoña que prodigue con el ejemplo y se vacune ella. Pero Begoña sigue teniendo otros quebraderos de cabeza y es que no sabe como se tomará Jesús que utilice su dinero para pagar el sanatorio de su tía.

Lo que también es un problema para Begoña es saber si está embarazada o no. Y en plena charla llegan los resultados de la prueba a la que le sometió Luz. Tras descubrir el resultado, Begoña tiene un encuentro con Andrés y le confiesa sus temores por como reaccionará Jesús a la noticia tras agresión que tuvo hacia ella cuando pensó que le mentía.

Claudia no puede más y se abre en canal con Fina contándole que el chico por el que estaba sintiendo algo y con quién había tenido una cita es Tasio, el ex de Carmen. Y ella le dice que se olvide de él y se aleje de Tasio. Paralelamente, Fina se queda descolocada tras la reacción de Petra con su acercamiento en su cita.

Después de que Marta le presione con la creación del nuevo perfume, Luis se abre ante Damián y ambos hablan de lo que supone para el joven esta creación. Mientras Digna y Damián tienen un encuentro en el que ella le muestra su malestar ante lo que sucedió tras la noche en la que su hijo desapareció y es que considera que el haberse callado el delito que cometió su hijo no es el paso que tuvieron que dar y es algo que le atormenta.

Por su parte, Marta tiene un desencuentro con Elena, la secretaria de su hermano al decirle que sobra en la empresa. Aunque ella le da la oportunidad de que sea ella quien dimita en lugar de que la despidan para que no pierda tanto su reputación.

Pese a que Jesús estaba convencido de que Lázaro había desaparecido de Toledo, el antiguo operario no está dispuesto a irse por las buenas y quiere cobrarse su venganza. Y para ello volverá a amenazar a Jesús tras secuestrar a Julia.

Capítulo 8 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 5 de marzo

Tras descubrir que Lázaro no se ha escapado y sigue con intenciones de venganza al secuestrar a Julia, Jesús se ve acorralado. Él le pide a su mujer que se mantenga en silencio y no le cuente a nadie lo del secuestro de su hija porque no quiere poner la vida de Julia en juego.

Fina se muestra con miedo tras reencontrarse con Petra después de lo sucedido en su cita. Y es que su compañera le reprocha que haya abusado de su confianza y de su amistad creyendo que sentía algo más por ella y que le gusten las mujeres. Pero lo que no espera es que Petra le amenace con contarlo todo si no dimite como dependienta.

Luz se siente agobiada y preocupada por si pierde su puesto como doctora después de que su plan de vacunación haya resultado un fracaso pues ninguno de los trabajadores ha querido vacunarse, tan solo algunas de las chicas. Pero lo que no espera es que Luis tratará de ayudarla para convencer a todos a que se vacunen y que así no pierda su puesto.

Pese a que ha tratado de que nadie se entere, Jesús tiene que confesarle a Damián que Lázaro ha secuestrado a Julia provocando que su padre se ponga nervioso y le pida que coja todo el dinero para conseguir que Lázaro libere a Julia y les deje tranquilos.

Cuando Andrés se entera del secuestro de Julia, no dudará en salir a buscarla junto a Begoña pese a que Jesús le ha pedido que no haga nada pues es algo que tiene que arreglar él.

Pese a que había asegurado que se iba a olvidar de Tasio y a alejarse de él, Claudia no puede evitar seguir pensando en el ex novio de su compañera Carmen. Será entonces cuando la dependienta trata de convencer a Fina de que el chico no es tan malo como todos dicen.

Capítulo 9 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 6 de marzo

Damián vuelve a dar un susto con su salud tras enterarse de que su nieta Julia está secuestrada. Pese a que él quiere ayudar a dar con el paradero de la pequeña, Luz le pide que guarde reposo y deje al resto actuar.

Jesús se muestra enfadado con Begoña tras enterarse de que ella y Andrés han estado intentando dar con el paradero de Julia. Y es que aunque su hermano se ha comprometido con liberar a su sobrina sana y salva, Jesús tiene otros planes.

Paralelamente, Luz consigue vacunar a todas las mujeres de la fábrica después de que Marta acceda a hacerlo. Y por suerte para la doctora, también consigue que todos los hombres se vacunen después de que con ayuda de Luis, Tasio convenza a todos para que lo hagan.

Tras descubrir lo del secuestro de Julia, Joaquín trata de que Gema no se entere de lo que está pasando y no siga enfrentándose a su primo Jesús o todo podría irse al traste.

Fina está muy preocupada por su desencuentro con Petra y de sus amenazas de sacar a la luz que es lesbiana si no dimite de su puesto como dependienta. La joven trata de abrirse con su padre pero no se ve capaz de contarle su situación por miedo a su reacción y teme por su futuro en la tienda.

Claudia sigue con dudas respecto a Tasio, pero la sorpresa que tiene el joven para ella hace que se olvide de la culpa que siente por haberle ocultado su relación a Carmen.

Capítulo 10 – Jueves 7 de marzo

Cuando Andrés y Begoña siguen acercándose se produce algo que sin duda hará que todo cambie. Y es que María, la prometida de Andrés llega a Toledo con intenciones de reencontrarse con él y conocer a toda su familia.

Por su parte, Begoña y Jesús vuelven a tener un fuerte enfrentamiento después de que ella le reproche a su marido que no les haya dado las gracias ni a ella ni a Andrés por dar con el paradero de Lázaro. Pero el anuncio de que no está embarazada y que todo fue una falsa alarma enfurece aún más a Jesús.

Tras el secuestro de su hija, Jesús no está dispuesto a dejarlo pasar. Y por ello no duda en urdir su propio plan para vengarse de Lázaro y acabar de una vez por todas con él. Y para ello volverá a tirar de la ayuda de Joaquín.

Después de intentar abrirse con su padre y tras verse amenazada por Petra, Fina no duda en afianzar su amistad con Carmen y le confiesa su mayor secreto consiguiendo así abrirse con alguien sobre sus verdaderos sentimientos.

Por otro lado, Tasio le pide a Claudia seguir viéndose en secreto para evitar que nadie se entere y su relación pueda irse al traste. Ella empieza a sentirse culpable de ocultarle a Carmen su relación con su ex. Mientras Carmen quiere que Tasio le pague todo lo que le debe.

Por último, Luis sigue trabajando a contrarreloj en el perfume de su padre ante las peticiones de su prima Marta para sacarlo adelante antes de la primavera.

Capítulo 11 – Viernes 8 de marzo

Begoña está cada vez más preocupada por el estado de su tía Eugenia después de que hayan empezado a darle electroshocks sin su consentimiento. Para evitarlo, le pide a Luz ayuda para trasladarla a otro sanatorio.

Pero para conseguirlo necesita dinero y para ello tiene que hablar con Jesús. Y ella no duda en hacerlo pero mintiéndole sobre el verdadero motivo para el que necesita el dinero y le engaña diciendo que es para una reforma del comedor solidario.

Tasio se mete en problemas después de volver a jugarse el dinero. Para tratar de conseguir pasta y pagar sus deudas, el empleado de la fábrica vuelve a meterse en apuros.

Luz se muestra molesta con Luis después del plantón que le dio. Algo que hace que el joven se muestre apenado pues piensa que su relación con la doctora va cada vez a más y su amistad puede convertirse en algo más serio.

Tras saber que Lázaro ha aparecido muerto, Damián sospecha que su hijo Jesús podría estar detrás de todo este truculento asunto y se haya tomado la justicia por su mano tras el secuestro de Julia.

Begoña sigue acercándose a Andrés al ayudarle con su lesión. Tras ver la conexión entre su prometido y su cuñada, María empieza a temer que la relación entre ellos va cada vez a más.