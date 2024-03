Rocío Flores airea esta imponente publicación que coloca a Rocío Carrasco en la palestra

Este miércoles 19 de marzo fueron numerosos los rostros conocidos que quisieron celebrar el Día del Padre felicitando públicamente a sus progenitores. Tal es el caso de Amelia Bono, Julia Janeiro, Belén Esteban, David Bisbal o Rocío Flores, entre muchos otros. Sin embargo, fue esta última la que se llevó todas las críticas en las redes sociales.

La hija mayor de Rocío Carrasco y Antonio David Flores compartió en sus historias de Instagram una instantánea junto a su padre. Junto a la foto, el siguiente mensaje: «Feliz Día del padre. Hoy y siempre, jefe. Te amamos». Unas palabras que desataron el enfado y la indignación de los seguidores de su madre, Rocío Carrasco, justo cuando se cumplen tres años del estreno de la docuserie que cambió, para bien, la vida a la hija de Rocío Jurado.

En ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, el documental que emitió con gran éxito Telecinco, la actual concursante de ‘Bake Off: Famosos al horno’ relató, con pelos y señales, los malos tratos físicos y psicológicos a los que la sometió su exmarido, Antonio David Flores, durante los años de su matrimonio.

Por ello, para muchos, esta felicitación de Rocío Flores no es más que una nueva provocación a la mujer que le dio la vida. «Vergüenza», califica una de las usuarias de las redes sociales este mensaje de la joven a su padre. Unos ataques ante los que ella no se ha quedado callada.

Rocío Flores explota ante los ataques recibidos

«¿Vergüenza por felicitar a mi padre el Día del Padre? Vergüenza me da tu comentario. Mujer, por llamarte de algún modo, porque madre mía tus sandeces», le contestó la nieta de Rocío Jurado a través de un mensaje privado de Instagram. Pero, lejos de quedar ahí la cosa, la usuaria volvió a cargar contra ella: «No, bonita, no digo ‘vergüenza’ porque felicitaras a tu ‘padre’. Para nada he opinado sobre eso. He opinado por el lado de que para tener un padre así, por cómo se ha comportado en la vida, madre mía… Pero oye, que cada uno vive con su conciencia como quiere y puede. Ya la vida se encargará…».

Unos ataques que han hecho explotar a Rocío Flores. «Una y otra vez todos los días de mi vida. Es realmente asqueroso todo esto», lamenta la influencer, quien, además, critica que «hay varios así y encima entre mujeres, que es más penoso todavía». Poco después, la excolaboradora de Telecinco compartía una reflexión en sus redes sociales, lamentando todo lo que está teniendo que soportar por una simple felicitación a su padre.

Rocío Flores comparte una reflexión digna de elogio y aplauso. Cansada del odio que recibe día tras día por parte de aquellos cuyas frustraciones los hacen incapaces para estar en una red social, nos invita a recapacitar sobre su dañiño uso. Esto hay que pararlo!#YoMeRebelo20M pic.twitter.com/hI3mCdAw9n — Paola Calvo (@PaolaCalvo16) March 20, 2024

Y es que este mismo jueves 21 de marzo se cumplen tres años del estreno de la docuserie de Rocío Carrasco, lo que supuso un antes y un después en la historia de la televisión. Después de 20 años callada, la hija de ‘La más grande’ rompía su silencio con un testimonio absolutamente desgarrador que nos conmocionó a todos. Al día siguiente del estreno, ‘Sálvame’ y Mediaset en general decidían prescindir de Antonio David Flores, quien a partir de ese momento, quedaba vetado de todos los programas del grupo de comunicación.