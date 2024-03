Nacho Abad clama muy alto por la última hora emitida en su programa: «Para mosquearse»

Tras ser condenado a cuatro años y medio por la violación a una joven, la jueza ha aceptado que Dani Alves pueda salir en libertad provisional bajo fianza de un millón de euros. Desde que se conoció esta decisión el miércoles, todos los programas han seguido la última hora en torno al caso. Uno de ellos ha sido ‘En boca de todos’ con Nacho Abad.

Dani Alves y sus abogados tenían de plazo hasta este viernes a las 14:00 horas para lograr depositar el millón de euros en el juzgado y evitar que Alves pase más días en la prisión catalana de Brians 2. El futbolista confiaba en que algunos de sus amigos como Neymar a través de su padre le prestaría el dinero. Pero tras conocer la sentencia contra el brasileño ha preferido desmarcarse y no dárselo.

Sin embargo, los abogados de Dani Alves conseguían que el juzgado les diera de plazo una hora más, así obtenían una prórroga para poder depositar el dinero antes de las 15:00 horas de este viernes. Algo bastante inusual como ha denunciado Nacho Abad en ‘En boca de todos’.

Nacho Abad, indignado con el caso de Dani Alves

«Yo no sé si hay precedentes anteriores, pero como sea una situación excepcional es para hacérselo mirar«, señalaba el presentador de Cuatro al enterarse en directo de que los abogados de Dani Alves disponían de una hora extra para poder depositar la fianza. Algo que tampoco han logrado pues les está costando conseguir que alguien quiera ayudar al ex futbolista del F.C. Barcelona.

«A partir de ahora, me gustaría que todos los presos a los que les pongan una libertad condicional bajo una fianza económica, a todos, les den de plazo hasta las 15:00 horas. Todos somos iguales ante la ley, no puede haber alguien que, por ser Dani Alves, tenga una hora más que los demás. Espero que no sea excepcional porque, si no, va a ser para mosquearse», sentenciaba Nacho Abad muy indignado.