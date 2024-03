Mariló Montero destapa cuál es su auténtica edad en ‘Y ahora Sonsoles’

‘Y ahora Sonsoles’ ha entrevistado este jueves 28 de marzo a Mariló Montero. La periodista ha hablado sobre sus cuidados de belleza y, ha desvelado, por fin, su verdadera edad, de la que dice sentirse muy orgullosa. Aunque, su mayor orgulloso, son sus hijos.

«Mariló Montero está pasando por una de las mejores etapas de su vida. Es una mujer de bandera y su gran secreto es cuidarse y envejecer con naturalidad», aseguraba Rebeca Haro, sustituta de Sonsoles Ónega durante la Semana Santa, antes de dar paso a la entrevista.

La colaboradora de ‘Espejo Público’ reconoce sentirse muy orgullosa de su vida, porque «no la he hecho inútil». «El mayor orgullo son mis hijos, yo creo que es la mejor justificación para seguir viva. Y la ausencia de mi madre y por lo que ella vivió, yo le dedico mi vida a mi madre», confiesa, más sincera que nunca.

Mariló Montero desvela su verdadera edad

«¿En qué momento vital te encuentras ahora mismo? ¿Cómo lo definirías?», quería saber el entrevistador del magacín de Antena 3. A lo que Mariló Montero respondía que «yo soy bastante serena, me encuentro muy bien, porque encaja mucho mi actitud, mi mente, mi cuerpo, el espíritu, el alma y mis acciones».

«Siempre he dicho que para mí una sola vida es insuficiente. Tengo tantas cosas que hacer que me gustaría vivir muchísimas veces», añade. Respecto a sus rituales de belleza, la presentadora confiesa que «tengo 58 años y las mujeres tenemos derecho a lucir bellas con las arrugas. Me gusta envejecer con naturalidad».