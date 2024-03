Lara Álvarez sorprende con este anuncio de su maternidad y revela su situación sentimental

Tras diez años vinculada a Mediaset, Lara Álvarez anunciaba hace unas semanas su salida de Telecinco para centrarse en otros proyectos. Una decisión dura pero muy meditada, tal y como ha reconocido ella misma en una entrevista concedida a la revista Semana.

La periodista asturiana dice estar «en uno de los momentos más ilusionantes de mi vida, me encuentro muy serena. Puertas que se me están abriendo que no me podía ni imaginar. Me siento muy afortunada de tener opciones y poder elegir y, además hacerlo entre opciones muy acordes con mis valores y todo lo que he intentado construir en estos 18 años de carrera».

La decisión de dejar Mediaset fue «muy meditada». Pero, Lara Álvarez reconoce que ha decidido dar el paso porque «en este momento los intereses de evolución de mi cadena y los míos no iban en la misma línea así que consideré que era un momento de cambio y de apostar por nuevos retos. Necesitaba evolucionar».

Eso sí, no le cierre las puertas a volver en un futuro a la que ha sido su ‘casa’ durante casi una década: «Si algo bueno he tenido con Mediaset ha sido una comunicación directa con mis jefes siempre. Hemos mantenido siempre una línea abierta y la vida es larga. Si en este momento no se puede, quizá en otro sí».

Lara Álvarez: «Me apetece mucho ser madre»

Sobre su vida personal, la que fuera presentadora de ‘Supervivientes’ reconoce estar soltera, pero no «cerrada al amor». «No me puedo quejar porque el amor me rodea con la familia. ¡Llegará, no tengo duda! Pensaba que con 23 iba a estar casada, con 25 iba a tener un hijo y con 28 el segundo. Tengo 37 y nada de eso se ha producido. La vida te va sorprendiendo», reconoce Lara Álvarez.

Lo que sí tiene claro es que le encantaría ser mamá: «Me apetece mucho ser madre, es algo que me gustaría vivir». Eso sí, confiesa que la idea de «ser madre soltera tendría que meditarlo mucho, no sé si lo haría. Uno de mis referentes es mi padre, hace muy buen tándem con mi madre, en cuanto a la educación que he recibido. Mi padre juega un papel tan importante en mi vida que todavía no me rindo», asegura entre risas.

Pero, ¿qué debe tener su chico ideal para conquistarla? Lara Álvarez lo tiene claro: «Que me sorprenda, como lo está haciendo la vida. yo estoy abierta a las sorpresas». Aunque ahora, ella está volcada en sus nuevos proyectos en televisión, de los que aún no puede decir nada, pero con los que está «muy ilusionada».