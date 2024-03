Lara Álvarez afirma sin rodeos lo que hubo detrás de su salida de Mediaset realmente

El pasado mes de febrero Lara Álvarez anunciaba, a través de sus redes sociales, su salida de Mediaset tras «casi diez años que recordaré siempre». Aunque en aquel momento no quiso explicar las causas que la llevaron a tomar esa decisión, ahora, la presentadora ha concedido una entrevista a la revista ‘Diez Minutos’ en la que se sincera como nunca antes sobre su adiós a Telecinco.

La asturiana reconoce sentirse tranquila tras haber tomado una de las decisiones más importantes de su vida: «La tomé desde una parte muy personal, pero he tenido respaldo. Tengo proyectos ilusionantes encima de la mesa y la oportunidad de elegir». «Me he dado cuenta de que hay más mundo después de la televisión. Hay un sinfín de oportunidades fuera de la pequeña pantalla», asegura.

Además, Lara Álvarez lamenta que, durante sus años en Mediaset, tuvo que declinar jugosas oportunidades debido al contrato de exclusividad que le unía con el grupo de comunicación. De cara al futuro la que fuera presentadora de ‘Supervivientes’ lo tiene claro: «Lo que escoja quiero que vaya en la línea de mi persona, mis valores y la dirección que quiero seguir».

El dardo de Lara Álvarez a Mediaset

Sin embargo, en su entrevista a la citada revista, la periodista no desaprovecha la oportunidad para lanzar un dardo a su antigua cadena. «Al final, la evolución de mi carrera profesional no iba en la línea que yo quería en ese momento», reconoce. Pese a esto, deja claro que la relación con Mediaset «es muy buena», y que no cierra la puerta a regresar en un futuro. Aunque también admite que ha recibido ofertas de otras cadenas.

En cuanto a su vida personal, Lara Álvarez confiesa estar «soltera y muy tranquila». «Pero sí me gustaría estar enamorada porque es una cosa que suma. Una vida con amor es mucho mejor. Sí he tenido suerte porque por mi vida han pasado personas maravillosas, pero no ha llegado ‘la persona’ todavía”, asegura. Por ese motivo, no descarta la posibilidad de ser madre soltera.

«Pensaba que con veintitrés años iba a estar casada, con veinticinco iba a tener un hijo y con veintiocho el segundo. Tengo treinta y siete años, y nada de eso se ha producido», bromea. Entre sus parejas más conocidas se encuentran Sergio Ramos, Fernando Alonso, Dani Martínez o Andrés Velencoso.