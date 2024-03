La advertencia de César Carballo sobre el estado de los concursantes de ‘Supervivientes’

Tras no hacer casi promoción de ‘Supervivientes 2024’ este jueves, ‘TardeAR‘ ha dedicado este viernes buena parte del programa a hablar del estreno del reality. Hasta el punto de que el espacio que presenta Frank Blanco los viernes ha invitado a César Carballo para hacer un pronóstico sobre lo que les va a pasar a algunos concursantes con sus cuerpos.

«Más que una isla en esta edición hay una pasarela de modelos y no se nos puede pasar por alto. ¡Qué rabia da esa gente! Aunque a los que sois envidiosos o envidiosas como yo no sé si os preguntáis cómo les sentarán a esos trabajados cuerpos a base de pesas, de batidos de proteínas, cómo les va a sentar la falta de alimentos y cuidados?», preguntaba Frank Blanco.

«Ese cambio tan radical que sufren los físicos en la isla es lo que siempre nos llama mucho la atención. Y hoy nuestro propio pitoniso estético, el doctor César Carballo, nos va a ayudar. Quereos que nos ayudes César a prever un poco qué va a pasar con esos cuerpos que no llevan ni 24 horas en la isla dentro de un mes o dos meses», le decía Frank al médico.

Tras ello, César Carballo dejaba claro que algunos de los concursantes van a sufrir mucho. «Me sorprende un poco la estrategia porque cuando vas a entrar en este tipo de concursos tienes que empezarte a preparar el cuerpo para entrar y someterte a lo duro que este concurso. Van a sufrir ayunos prolongados, van a pasar hambre y el cuerpo va a tirar de lo que tiene«, aseveraba el doctor.

«¿O sea que hay gente que puede perder el culo?», soltaba entre risas Frank Blanco tras ver los problemas de Lorena Morlote con su trasero. «Van a perder el culo», aseveraba César Carballo. «¿Y si no es tuyo el culo?», repreguntaba Frank. «Si no es tuyo por lo menos se va a ver que no es tuyo», le respondía él. Al preguntarle por el trasero de Morlote, Carballo aseguraba que lo que dijo de que no se podía tirar no era verdad porque lo puede hacer pese a que se haya puesto vitaminas. «Si tiene prótesis se va a notar en cuanto pierda a partir del quinto kilo», añadía.

El pronóstico de César Carballo sobre el físico de los concursantes de ‘Supervivientes’

Después, Frank Blanco le preguntaba a César Carballo por el pecho de Aurah Ruiz y que le podía pasar. «Lo van a pasar mal. Antes hablabais de Carmen Borrego, y no lo digo por ella. Pero la gente que tenga más cantidad de grasa va a tirar de ahí, pero estos cuerpos que tienen poca grasa lo van a pasar muy mal», insistía el doctor.

«Cuando al cuerpo les falte el azúcar y el hidrato de carbono va a ir a por la grasa y cuando no hay grasa va a ir a por el músculo. Y entonces van a perder mucho músculo y lo van a pasar mucho peor», explicaba César Carballo. Además el doctor ha dejado claro que si alguna de las concursantes tiene prótesis se notaría a partir del quinto, sexto o séptimo kilo.

Frank Blanco aprovechaba también para preguntarle a César Carballo que les iba a pasar a Rubén Torres y Gorka Ibarguren con sus cuerpos esculturales. «Lo van a pasar mucho peor que Carmen Borrego las tres o cuatro primeras semanas. Yo les recomiendo que no se muevan mucho, pero claro tienen que hacer pruebas y pescar. Van a tener cabios de humor y eso va a ser visible en la gente que tiene poca grasa», sentenciaba dejando claro que al final ayuda tener un poco de grasa y unos kilos de más.