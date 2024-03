Avance ‘Amar es para siempre’, últimos capítulos: una boda llena de sorpresas inesperadas

Solo quedan tres días para que nos despidamos para siempre de la serie diaria más longeva de nuestra televisión. ‘Amar es para siempre’ dirá adiós a la audiencia el próximo miércoles 6 de marzo en prime time con un capítulo final a partir de las 22:45 horas acompañado de un programa especial en el que sus protagonistas repasarán algunos de los mejores momentos de la ficción.

Pero antes de ese capítulo final en prime time, Antena 3 ofrecerá los últimos episodios de la ficción en sus tardes entre el lunes y el miércoles a partir de las 16:45 horas justo después de los nuevos capítulos de ‘Sueños de libertad’, el nuevo serial diario que ha llegado arrasando en audiencias.

En el último capítulo de ‘Amar es para siempre’, la noticia de que Pelayo se quiere jubilar dejaba a Marcelino un tanto preocupado y descolocado. Algo de lo que Pelayo se daba pues su hijo no le dirige apenas la palabra y le trata de forma rara.

Por su parte, Leonor se reunía con su abuelo y le contaba lo que tiene entre sus manos. Y es que la joven está escribiendo una novela sobre la vida de toda la familia y sobre El Asturiano. Además no dudaba en pedirle ayuda a Pelayo para concluir la obra pero él le dice que hasta que no la termine no quiere leerla.

¿Pero qué va a pasar durante toda la próxima semana en la serie producida por Diagonal TV? Pues si no puedes esperar, en El Televisero te avanzamos las tramas más importantes de los últimos episodios de ‘Amar es para siempre’ entre el lunes 4 y el miércoles 6 de marzo:

Capítulo 2826 de ‘Amar es para siempre’ – Lunes 4 de marzo

Manolito se encuentra con Amelia y le confiesa lo a gusto que está en Bélgica con su nueva vida. Pero quién no está feliz allí es Emma, que quiere volver a Madrid pero él no quiere abandonar todos sus planes y negocios allí. Pero si hay algo que a Manolito le cuesta es que se acuerda de su hermana Marisol, a quien sentía como su alma gemela.

Silvia llega a El Asturiano muy preocupada porque no sabe donde está Benigna. Y es que desde que descubrió que Quintero y ella estaban conchabados con Visi para animarla se mostró muy enfadada. Al verla tan preocupada, Pelayo y Marisa le piden que se tranquile pues en su estado no es bueno que se preocupe.

Victoria decide seguir los consejos de su hermano Román y ha cerrado su viaje a Nueva York para reencontrarse allí con Alicia. Después de saber que Lola ya tiene la sentencia de divorcio, Román decide pedir matrimonio a Lola sin saber que su suegro tiene otros planes.

Y es que ante el anuncio de la jubilación de Pelayo y aprovechando que están todos sus hijos, Marcelino va a hacer un sorprendente anuncio que va a poner patas arriba la serie en sus compases finales. Y es que al tabernero se le ocurre celebrar una boda por todo lo alto con Manolita aprovechando su aniversario y que su primera boda fue muy sosa.

Capítulo 2827 de ‘Amar es para siempre’ – Martes 5 de marzo

Marcelino no duda en pedirle ayuda a sus hijos y a sus amigos para sorprender a Manolita, que va a ver cumplido su sueño de tener una boda por todo lo alto. Así, Malena convence a su abuela para que acuda al taller a probarse un vestido de la colección de novias de Confecciones Quevedo.

Marcelino, que está inmerso en un mar de nervios por lo que está a punto de vivir junto a su mujer, recibirá una ala noticia cuando el cura don Antón le dice que no puede oficiar la ceremonia. Será entonces cuando a sus hijos se les ocurre pedirle el favor a Rafa para que sea él quién oficie su boda. Y él no duda en aceptarlo.

Paralelamente, tras volver al despacho del King’s junto a Rafa, Amelia no puede vitar acordarse de todo lo que vivió allí y de toda su relación de amor con Luisita.

En El Asturiano, Ciriaco y Catalina se ven obligados a ocultar algunas cosas a Marisa cuando les pregunta como les va. Así, ellos optan por mentir para evitar tener que contar toda su verdadera situación. Algo que en el fondo les apena pero no quieren arruinar la boda de sus padres. Otro que también oculta que su matrimonio con Emma no se encuentra en el mejor momento es Manolín.

Por su parte, Visi se preocupa por el estado de Benigna pese a la boda de su mejor amiga Manolita. Y es que parece que a Benigna le da envidia que Peñalara no le haya pedido la mano aunque ella asegura que no quiere casarse y que está bien como está. En medio de todo aparece Silvia, que se pone de parto antes de tiempo haciendo que ninguna pueda acudir a la reboda de Marcelino y Manolita.

Finalmente, pese a que Manolita no entiende lo que está pasando, Lola y Malena consiguen llevarla a la Plaza de los Frutos vestida de novia haciéndola creer que se van a hacer unas fotos. Una vez llega, se encuentra con que todo era un engaño y que Marcelino ha preparado una nueva boda junto a toda la familia.

Y los dos renuevan sus votos en presencia de sus hijos y sus amigos. Pero solo faltaba alguien, Luisita, que aparece por sorpresa en plena ceremonia. Quien se empieza a preocupar porque ni Benigna, ni Silvia ni Visi aparecen es Quintero, sin saber que Silvia está de parto.

Capítulo 2828 – Miércoles 6 de marzo

La boda de Marcelino y Manolita continúa en la Plaza de los Frutos mientras Benigna y Visi hacen todo lo posible por conseguir que un médico asista el parto de Silvia. Cuando Quintero llega a casa preocupado porque ninguna de ellas ha acudido a la ceremonia se encuentra con la sorpresa de que su hija ya ha nacido. Así, el barrio se entera de la llegada al mundo de Benigna Quintero Aparicio.

Tras marcharse unos segundos de la boda, Román consigue quedarse a solas con Lola y cumplir su deseo de pedirle a su pareja que se case con él. Lo que no esperaba él es que iba a ser ella quien se le adelantara y le pidiera que se casen. Los dos no dudan en darse un beso y celebrar así su próximo compromiso.

Mientras la fiesta sigue en El Asturiano y en la Plaza de los Frutos, Marcelino y Manolita descubren que sus hijos no son tan felices como ellos creían. Así, se enteran de que Catalina perdió la beca que tenía y está intentando ganarse la vida tocando en el metro de Londres. Por su parte, a Ciriaco le van mal las cosas en el restaurante.

Y aunque parece que Luisita y Amelia están perfectamente, la realidad es que Luisita no duda en reprocharle a su pareja que esté siempre de gira provocando tensiones continuas entre ellas. Quienes tampoco atraviesan su mejor momento son María e Ignacio. En medio de todo esto, Manolín confiesa al fin que Emma quiere volver a España pero él quiere seguir en Bélgica.

Como colofón final, después de anunciar su decisión de jubilarse, Pelayo sorprende ahora a todos al contarles que se marcha con Marisa. Así, el gerente del Asturiano ha decidido irse junto a su pareja a tener una nueva vida en Salamanca.