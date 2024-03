Avance ‘Amar es para siempre’, capítulo lunes con un anuncio que pone todo patas arriba

Ya no queda nada. El final de ‘Amar es para siempre‘, la serie diaria más longeva de nuestra televisión está más cerca que nunca. Será el próximo miércoles 6 de marzo cuando la serie diaria más longeva dirá adiós para siempre en el prime time.

Tras la llegada de ‘Sueños de libertad‘, Antena 3 ha recortado la duración de los capítulos finales de ‘Amar es para siempre’, que también ha visto alterado su horario pasando a emitirse cada día desde las 16:45 horas.

En el último capítulo de ‘Amar es para siempre’, la noticia de que Pelayo se quiere jubilar dejaba a Marcelino un tanto preocupado y descolocado. Algo de lo que Pelayo se daba pues su hijo no le dirige apenas la palabra y le trata de forma rara.

Por su parte, Leonor se reunía con su abuelo y le contaba lo que tiene entre sus manos. Y es que la joven está escribiendo una novela sobre la vida de toda la familia y sobre El Asturiano. Además no dudaba en pedirle ayuda a Pelayo para concluir la obra pero él le dice que hasta que no la termine no quiere leerla.

Mientras, Benigna descubría que Visi está conchabada con Silvia y Quintero para que’ ‘ahueque’ el ala en casa.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 2826 de ‘Amar es para siempre’ que Antena 3 emitirá el próximo lunes 4 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 2826 de ‘Amar es para siempre’:

Marcelino, Manolita y Pelayo en ‘Amar es para siempre’

Manolito se encuentra con Amelia y le confiesa lo a gusto que está en Bélgica con su nueva vida. Pero quién no está feliz allí es Emma, que quiere volver a Madrid pero él no quiere abandonar todos sus planes y negocios allí. Pero si hay algo que a Manolito le cuesta es que se acuerda de su hermana Marisol, a quien sentía como su alma gemela.

Silvia llega a El Asturiano muy preocupada porque no sabe donde está Benigna. Y es que desde que descubrió que Quintero y ella estaban conchabados con Visi para animarla se mostró muy enfadada. Al verla tan preocupada, Pelayo y Marisa le piden que se tranquile pues en su estado no es bueno que se preocupe.

Victoria decide seguir los consejos de su hermano Román y ha cerrado su viaje a Nueva York para reencontrarse allí con Alicia. Después de saber que Lola ya tiene la sentencia de divorcio, Román decide pedir matrimonio a Lola sin saber que su suegro tiene otros planes.

Y es que ante el anuncio de la jubilación de Pelayo y aprovechando que están todos sus hijos, Marcelino va a hacer un sorprendente anuncio que va a poner patas arriba la serie en sus compases finales. Y es que al tabernero se le ocurre celebrar una boda por todo lo alto con Manolita aprovechando su aniversario y que su primera boda fue muy sosa.