Andrea Ropero revive su sonado episodio con Miguel Ángel Rodríguez en pleno escándalo

Después de que Eldiario.es haya destapado las amenazas y coacciones que ha recibido una de sus periodistas por parte de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, son muchos los que han rescatado unas imágenes de hace dos años en las que el político mostró su actitud más macarra con Andrea Ropero.

Fue en un reportaje de ‘El Intermedio‘ cuando Andrea Ropero intentó hablar con Isabel Díaz Ayuso y para evitar que la periodista de La Sexta pudiera seguir preguntando, Miguel Ángel Rodríguez no tuvo ningún pudor en empujarla para apartarla y evitar que siguiera haciendo su trabajo.

«Disculpe, ya ha hecho declaraciones, señora», le decía Rodríguez apartándola de un manotazo y haciendo que se saliera del plano. «No hace falta que empuje«, se quejaba entonces Andrea Ropero. «No la he empujado, lo que no hace falta es que haga usted el ridículo, señora«, le espetaba Miguel Ángel de muy malas maneras.

Dos años después parece que Miguel Ángel Rodríguez sigue teniendo actitudes completamente condenables. Y por ello, muchos como Ana Pastor no han dudado en recordar el momento en el que tuvo un incidente con Andrea Ropero tras pegarle un empujón.

“Yo no la he empujado” tras empujar a @andrearopero.



pic.twitter.com/50g5Qr7Mmm — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) March 16, 2024

Por su parte, Andrea Ropero ha querido mostrar todo su apoyo a ElDiario.es tras comprobar en primera persona de lo que es capaz de hacer Miguel Ángel Rodríguez. «Os vamos a triturar”. Otra vez amenazando a la prensa. Ningún partido debería tolerar estas prácticas. Todo mi apoyo a los compañeros de @eldiarioes», escribe la reportera de ‘El Intermedio’ en su cuenta de «X».

Lo hace compartiendo el tuit de Ignacio Escolar, el director del citado diario, en el que denuncian el mensaje amenazante que envió el jefe de gabinete de Ayuso a una periodista tras destapar el supuesto fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.