A Cristina Cifuentes le preguntan por su fichaje en ‘Supervivientes’ y su respuesta lo dice todo

Desde que abandonara la política Cristina Cifuentes se ha convertido en colaboradora habitual de los programas de televisión. Y también en el fichaje más deseado por algunos realities, como es el caso de ‘Supervivientes’. Muchos son los rumores que apuntaban a que la expresidenta de la Comunidad de Madrid podría participar en el reality de Telecinco. Y ahora ella, ha confirmado las sospechas.

Este sábado Cristina Cifuentes acudía a Illescas junto a su marido para asistir a una corrida de toros y allí era preguntada por los reporteros de Europa Press sobre la participación de Genoveva Casanova en la próxima edición de ‘El Desafío’. En su opinión, la mexicana ha hecho bien en aceptar la propuesta del programa de Antena 3: «No puede estar toda la vida escondida o encerrada. Lo ha pasado muy mal, es una persona a la que tengo muchísimo cariño, le mando un beso enorme. Ojalá encauce su vida y retome su vida».

Además, la expolítica del PP desvelaba que, pese a que se ha mensajeado con ella en alguna ocasión, no lo ha hecho desde que saltara la polémica por sus fotografías junto a Federico de Dinamarca. Y es que, según la colaboradora televisiva, «las personas cuando pasamos momentos complicados en la vida hay que respetarlo».

Cristina Cifuentes explica porqué rechazo participar en ‘Supervivientes’

Respecto al fichaje de Victoria Federica por el mismo programa de Antena 3, Cristina Cifuentes reconoce que no le ha sorprendido en absoluto: «Es muy mediática y está en todos los medios. Le habrán hecho una buena oferta económica y le habrá interesado». Además, le desea que «se divierta» y «que se lo pase bien».

Sobre si ella se ve como concursante de ‘Supervivientes’, la expresidenta madrileña confirma lo que era un secreto a voces: «A mí ya me lo ofrecieron, se ha publicado muchas veces. Es verdad que hace unos años me ofrecieron ir a Honduras, pero lo rechacé porque creo que cada cual tiene que saber lo que puede o no debe hacer. Además yo ya soy una superviviente en todos los sentidos», sentencia. Cabe recordar que Cristina Cifuentes sufrió un accidente de moto hace unos años que casi le cuesta la vida.