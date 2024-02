Sonsoles Ónega es incapaz de continuar en su programa por lo vivido: «No puedo seguir»

Este martes Sonsoles Ónega ha vivido un momento muy emotivo al conectar en directo con Sandra Díaz, la hermana de José, un hombre que lleva unos años luchando por poder ejercer su derecho a la eutanasia. Al hablar con ella y el propio José, la presentadora se emocionaba en directo.

Así, ‘Y ahora Sonsoles‘ se hacía eco de la historia de un hombre que le dejaron sin apenas poder comer, ni ver y sin poder moverse debido a una serie de negligencias. Algo que motivó en el que el hombre quiera morir dignamente. Hace unos meses, Sonsoles Ónega ya pudo hablar con la madre de José que en ese momento ya confesó el esfuerzo de toda la familia para que su hijo cumpliera con su voluntad. Y este martes, ha sido su hermana la que ha avanzado que por fin van a poder cumplir con el deseo de José.

«Acaba de suceder. 18:23. Ya tiene fecha. El 1 de abril, en poco más de un mes, José Díaz, que estuvo en este programa va a cumplir su deseo de morir dignamente. Le hemos acompañado al hospital donde ha dejado dicho como quiere acabar con su agonía de dos años. Ahora empieza una cuenta atrás para dejar de sufrir que es lo que quiere sobre todo él y su familia», adelantaba la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’.

Al verle y ver cómo le saludaba, Sonsoles Ónega se emocionaba. «Ay Jose cariño», decía la presentadora antes de hablar con su hermana. «Estoy mirando a tu hermano que entiendo que nos está saludando», aseveraba Sonsoles. «Si, ya sabes que lo tienes enamoradito», le decía Sandra. «Ay mi José querido», reaccionaba Sonsoles.

«Para mí está siendo difícil», reconocía Sonsoles Ónega al borde de soltar una lágrima. Después, la presentadora le preguntaba a Sandra cómo se encontraba ella. «Muy emocionada y contenta porque ayer fue la primera vez que vi reír a mi hermano en estos tres años y por fin se ha hecho justicia en el caso que ha habido tantas negligencias y tantas trabas que no sé porque si teníamos la ley en nuestras manos y mi hermano cumplía todos los requisitos. Por fin mi hermano va a dejar de sufrir y estamos felices por él. Son sentimientos contradictorios, pierdo a mi hermano pero ganamos una batalla y espero que esto sirva de ejemplo», destacaba Sandra Díaz.

Sonsoles Ónega se derrumba en ‘Y ahora Sonsoles’: «No puedo seguir»

Tras preguntarla que van a hacer hasta que llegue el 1 de abril, la invitada era clara. «Vamos a disfrutar juntos de otra manera, diciéndole lo mucho que le queremos, lo importante que es en nuestra vida y que somos una familia muy unida», remarcaba Sandra.

Después, Sandra expresaba cual era la petición de José. «Que estemos unidos siempre», destacaba Sandra. Unas palabras que hacían que Sonsoles Ónega se derrumbara y no pudiera contener las lágrimas. «Yo no puedo seguir«, soltaba la presentadora sin poder continuar hablando al escuchar este desgarrador testimonio.

«No vale llorar, él quiere que nos riamos, porque es un sufrimiento y él quiere dejar de sufrir, es una victoria para él por mucho que nos duela a nosotros», reaccionaba entonces Sandra al ver como la presentadora se venía abajo. «La muerte forma parte de nuestra vida. Él no se va, formará parte de nuestros corazones», insistía Sandra mientras Sonsoles lloraba desconsolada en el plató. «Está diciendo que no llores», le decía.

«Perdonadme, porque los que sufrís sois vosotros, pero la distancia de una pantalla no es nada», expresaba Sonsoles Ónega muy emocionada. «Siempre te vamos a recordar, José. Estás en nuestros corazones y no te vamos a olvidar nunca. Yo no te voy a olvidar nunca, tu dices que me quieres y yo a ti también», le transmitía la presentadora a su invitado.