Qué fue del reparto de ‘Los Soprano’, la mejor serie de todos los tiempos, 17 años después

HBO nos ha dado grandes series a lo largo de su historia. Y no hablamos de series que simplemente sean buenas, sino ficciones que han marcado una época, y que han conseguido colocarse entre lo mejor de las últimas décadas. Uno de esos ejemplos es la siempre reverenciada y muchas veces imitada ‘Los Soprano‘. Creada por David Chase, en 1999, se alargó durante 86 episodios, con su último capítulo estrenado el 10 de junio de 2007, y convirtiéndose en uno de los mejores finales que recordamos.

Su reparto quedó íntimamente ligado a la serie. ¿Cómo íbamos a ver a James Gandolfini en otro papel que no sea el del mafioso Tony Soprano? Aunque no fue la primera opción como protagonista, ya que David Chase, el creador, tenía en mente a Ray Liotta. Pese a ello, el actor rechazó participar en la serie de HBO ya que no quería hacer televisión en ese momento. Eso demuestra que los planes no siempre salen como uno piensa. ‘Los Soprano’ iba a ser inicialmente una película. Ahora con el paso del tiempo nos la imaginamos como el reverso dramático e intenso de la comedia ‘Una terapia peligrosa’, que se estrenó el mismo año de inicio de la serie.

Nominada a 23 Globos de Oro (ganando 5 de ellos) y a más de 100 Premios Emmy (consiguiendo 21 victorias), ‘Los Soprano’ es una de las producciones más míticas de la historia reciente de la televisión. Pero, ¿qué ha sido de sus principales protagonistas?

James Gandolfini – Tony Soprano

James Gandolfini.

El actor James Gandolfini dio vida durante las seis temporadas al protagonista Tony Soprano. Gracias a su papel como el jefe de la mafia, su nombre saltó a la fama, pese a llevar ya más de 10 años en producciones de Hollywood como ‘Amor a quemarropa’, ‘Marea Roja’ o ‘Medianoche en el jardín del bien y del mal’. Gracias a su interpretación en la serie de HBO, Gandolfini obtuvo el reconocimiento de la crítica y del público. Ganó un Globo de Oro como Mejor Actor de Serie Drama (de cuatro nominaciones) y tres Premios Emmy (de seis nominaciones).

Tras el final de ‘Los Soprano’, el actor siguió con su carrera interpretativa, con películas como la nominada al Oscar ‘La noche más oscura’, pero lamentablemente falleció en 2013 tras un paro cardíaco en un hotel de Roma.

Lorraine Bracco – Jennifer Melfi

Lorraine Bracco.

La actriz Lorraine Bracco fue encargada de dar vida a la psiquiatra de Tony Soprano, convirtiéndose en la piedra angular de la serie. Al final ‘Los Soprano’ precisamente articulaba la historia en base a la necesidad de un capo de la mafia de ir al psicólogo. Un acercamiento novedoso a la mafia en el medio audiovisual, y Lorraine Bracco dio a la perfección con el personaje. Aunque inicialmente el creador tanteó a la actriz con el papel de la mujer de Tony, Carmela Soprano.

Bracco saltó a la fama gracias a su portentosa actuación en ‘Uno de los nuestros’, de Martin Scorsese, por la que fue nominada a los Oscar en 1991. Y gracias a su papel en ‘Los Soprano’, también consiguió varias nominaciones a los Globos de Oro y los Premios Emmy. Tras el final de la serie, la hemos podido ver en series como ‘Rizzoli & Isles’ durante 7 temporadas, o ‘Blue Bloods’, serie policiaca junto a Tom Selleck.

Edie Falco – Carmela Soprano

Edie Falco.

La actriz neoyorquina Edie Falco saltó a la fama como la mujer de Tony Soprano, aunque ya había participado en series como ‘Oz’ o ‘Ley y Orden’. Pero su gran papel fue el de Carmela Soprano, ganando tres premios Emmy y dos Globos de Oro. Pero es que tras el final de la serie, volvió a probar las mieles del éxito gracias a la comedia ‘Nurse Jackie’, una serie de humor negro sobre una enfermera en un hospital de Nueva York.

Edie Falco siempre es una de las actrices más recordadas de ‘Los Soprano’, ya que funcionaba como contrapunto perfecto a su marido en la ficción Tony Soprano. Y su actuación siempre fue impecable y reverenciada.

Michael Imperioli – Christopher Moltisanti

Michael Imperioli.

Otro de los personajes más queridos de la serie es el del sobrino de Tony Soprano, Christopher Moltisanti. Además, es el intérprete que más veces aparece en la serie tras el protagonista James Gandolfini. Curioso que Imperioli también apareció en la película ‘Uno de los nuestros’, y tras su interpretación de Spider, comenzó a participar en otras producciones de Hollywood como ‘Malcolm X’, ‘Diario de un rebelde’ o ‘Dos policías rebeldes’.

Su fichaje por ‘Los Soprano’ le cambió la vida, siendo nominado a grandes premios (ganando un Emmy por el camino), y convirtiendo su rostro en uno de los más famosos de la televisión de la época. Tras su paso por la ficción de HBO MAX, intentó replicar el éxito protagonizando la serie ‘Life on Mars’, o participando en la película de Peter Jackson ‘The Lovely Bones’. Pero quizá su actuación más relevante desde el final de ‘Los Soprano’ es la de Dominic Di Grasso en la temporada 2 de ‘The White Lotus‘.

Dominic Chianese – Junior

Dominic Chianese.

Chianese es uno de los intérpretes más veteranos de la serie. El actor, nacido en Nueva York, actualmente tiene 92 años, terminando la serie con más de 70 años. Su carrera despegó gracias a George C. Scott y, sobre todo, a Francis Ford Coppola, cuando le ficho para ‘El Padrino II’. Su interpretación de Johnny Ola fue su gran plataforma, y participó en varias películas con Al Pacino, como ‘Tarde de perros’ o ‘Justicia para todos’.

Pero, pese a tener una larga y extensa carrera, su gran momento de fama fue gracias a ‘Los Soprano’. En ella, dio vida a Junior Soprano, tío y mentor de Tony Soprano. Tras el final de la serie, participó en ficciones televisivas como ‘Blue Bloods’, o en la película de Jim Carrey ‘Los pingüinos del Sr. Poper‘.

Robert Iler – Anthony Soprano

Robert Iler.

El hijo de Tony y Carmela Soprano fue interpretado por Robert Iler. Comenzó la serie con 14 años, y la terminó con 22. Tras el final de la serie, el joven actor tuvo problemas con el abuso de sustancias y decidió retirarse del mundo de la interpretación, buscando una carrera como jugador de póker profesional. Actualmente, además tiene un podcast con su compañera de reparto en la serie, Jamie-Lynn Sigler, llamado Not Today Pal.

Steven Van Zandt – Silvio Dante

Steven Van Zandt.

Van Zandt no es conocido por su faceta interpretativa. Realmente es reconocido mundialmente por ser el guitarrista de la E Street Band, la banda que acompaña a Bruce Springsteen en sus conciertos. Van Zandt fue uno de los primeros en unirse a la banda, allá por 1975, con el clásico ‘Born to Run’, y estuvo con ellos hasta 1984. En ese momento decidió abandonarla para perseguir una carrera en solitario, aunque regresó casi una década después.

En el terreno interpretativo, dio vida a Silvio Dante, el consigliere y mano derecha de Tony Soprano. Pero salvo su participación en la serie de HBO, no se ha prodigado mucho en el mundo de la interpretación. Su última película ha sido ‘El irlandés’, de Martin Scorsese.