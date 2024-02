Manu Marlasca da un giro al caso de Antonio Tejado al desmontar lo difundido de su detención

Desde que Antonio Tejado fuera detenido y enviado a prisión provisional sin fianza tras ser acusado de ser el autor intelectual del robo en casa de su tía María del Monte se han dicho muchas cosas. La última era la situación en la que se habría encontrado la policía a Tejado. Algo que este miércoles, Manu Marlasca ha desmentido en ‘TardeAR‘.

Y es que este martes, salía a la luz en varios medios de comunicación que cuando la policía entró en casa de Antonio Tejado para detenerle, el sobrino de María del Monte estaría masturbándose mientras mantenía una videollamada con dos chicas. Además, en la casa se habrían encontrado diferentes artículos sexuales.

No obstante, esta información sería falsa. Y es que según ha asegurado Manu Marlasca, cuando la policía accedió a casa de Antonio Tejado, este estaba solo durmiendo y no estaba en ninguna situación comprometida. «Por cierto en el registro efectuado en su domicilio, él estaba solo, ni tenía ningún objeto ni mantenía ninguna videoconferencia, él estaba dormido«, explicaba el colaborador que este miércoles se había desplazado hasta Sevilla.

«Espera, espera porque este tema ha rodado por todas partes con pelos y señales. Nosotros ayer algo nos dijo Barrientos teniendo mucho cuidado y no dando los detalles más escabrosos de que él podría estar manteniendo una relación sexual a través de dos teléfonos con mujeres y estaría rodeado de objetos sexuales», le decía Ana Rosa Quintana parando a su compañero.

Manu Marlasca desmiente el bulo sobre la detención de Tejado

Pero eso no es cierto. «Pues no es así», le espetaba el colaborador. «La detención de Antonio digamos que estuvo dentro de una absoluta normalidad. Se le detuvo a primera hora de la mañana, estaba dormido. Cuando la guardia civil irrumpió allí no había nadie, no estaba manteniendo ninguna videoconferencia ni había ningún tipo de artículo extraño como se ha dicho«, defendía Manu Marlasca.

Tras ello, el colaborador de ‘TardeAR’ dejaba claro que entre los objetos que incautó la guardia civil no había ningún vibrador ni nada raro. «Son dos teléfonos móviles, dos juegos de llaves de una motocicleta, dos detectores de radar que pertenecían a su padre, eran dos detectores de estos que se utilizaban antes para que te avisasen de la presencia del radar de la guardia civil. Y lo más valioso que se encontraron además de un reloj de 300 euros, es una Play Station 5, que es el objeto más valioso y que él asegura que se lo ha comprado», explicaba Marlasca.

Por otra parte, Manu Marlasca defendía que otra de las cuestiones que juega a favor de Antonio Tejado es que no hay pruebas de ninguna conversación con alguno de los miembros de la banda más allá de la que tuvo con el ruso con el que compartía gimnasio.