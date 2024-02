Lydia Lozano entra en brote con una colaboradora de ‘Mañaneros’ por lo que llega a insinuar

La tensión en el plató de ‘Mañaneros’ protagonizó el programa de este lunes. Mientras el magacín presentado por Jaime Cantizano repasaba las últimas declaraciones de Jesulín de Ubrique, dos colaboradoras del ‘Club social’ parecían no estar de acuerdo en el debate. Fue entonces cuando Lydia Lozano no dudó en parar los pies a una de sus compañeras por lo que estaba relatando sobre el torero.

Jesulín de Ubrique ya sorprendió hace unas semanas cuando se pronunció sobre la relación con sus hijos y su faceta de padre. Esta vez, ‘Mañaneros’ se hacía eco de sus palabras en una charla sobre toreo, en la que repasó los momentos más destacados de su carrera. «No entra en mis planes, para nada, la verdad», aseguró Jesulín sobre retomar su aventura en los ruedos. Pero lo que de verdad llamó la atención a los colaboradores fue cuando se sinceró sobre para qué usó el dinero ganado durante los primeros años.

«El primer dinero que yo gané fue para pagar la deuda que teníamos con Rocío Jurado. Lo siguiente que pude comprarle a mi madre fue un piso, y a mi padre las dos mejores escopetas que había», desveló el torero. Ante estas palabras, Lydia Lozano no pudo evitar pronunciarse. «El padre invertía en cosas que no le contaba a su hijo…», insinuó la antigua colaboradora de Mediaset. Algo que no gustó demasiado a Marina Bernal.

Lydia Lozano se enfrenta a una colaboradora

«La relación con su padre, aunque tuvo muchos altibajos, fue una relación especial», señaló la colaboradora de ‘Mañaneros’, intentando dejar a un lado las insinuaciones de Lozano sobre los problemas familiares de Jesulín de Ubrique. «No Marina, hay que tener mucha memoria», espetó la protagonista de ‘Sálvese quien pueda’, visiblemente en desacuerdo con su compañera de plató.

Lydia Lozano y Marina Bernal en ‘Mañaneros’

«El padre estaba enfermo y le cuidaba Camila. Iba Víctor, allí Jesulín no aparecía. Marina lo ve todo bien«, aseguró Lydia Lozano, insinuando que Bernal estaba ignorando la historia real detrás del debate que habían iniciado los tertulianos del ‘Club social’. «Hay que ser claritos, Umberto se portó muy mal y echó a su mujer de casa», insistió Lozano.

«No entres en brote, espérate. Una cosa son los sentimientos y otra los datos», aclaró Marina Bernal para parar los pies a su compañera de programa. «Tú no puedes decir que no había relación con su padre, porque no es cierto», continuó señalando la periodista. «Había una relación conflictiva», señaló otra de las presentes en plató. Aún así, el tema terminó por zanjarse y continuaron repasando la agenda social de la sección del programa, dejando atrás la tensión por saber quién llevaba la razón.