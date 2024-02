La impactante revelación de Nacho Abad sobre los mensajes de Rodolfo Sancho a Bronchalo

Este 9 de febrero, Nacho Abad conectó con ‘¡De Viernes!’ para ofrecer información exclusiva sobre la denuncia interpuesta por Silvia Bronchalo contra su expareja y padre de su hijo, Rodolfo Sancho. Este mismo viernes la madre de Daniel Sancho interponía una denuncia contra el actor por supuestos insultos y vejaciones.

Por la noche, Nacho Abad conectó por videollamada con el programa de Telecinco para aportar nuevos detalles al respecto. Según el presentador de ‘En boca de todos’, Bronchalo presentó una denuncia por un intercambio de mensajes que ocurrió el pasado 5 de febrero, mientras ella y Rodolfo Sancho mantenían una conversación sobre la aportación económica a su hijo en la prisión. Ya que, en las cárceles tailandesas, los presos tienen que pagarse la comida, la ropa y la supervivencia.

Nacho Abad destapa las graves acusaciones de Rodolfo Sancho a Bronchalo

Durante la citada conversación, el actor habría comentado a su ex que tenía un «trastorno bipolar, y eso tiene tratamiento», señalando que era la única persona capaz de decírselo. Ella aportó este mensaje como prueba de la denuncia. «Pirada, no te enteras de nada. Eres una incapaz. Nuestro hijo tiene traumas por tu culpa. Eres del pueblo llano», decía uno de estos supuestos mensajes que habría enviado Rodolfo Sancho a su exmujer.

Según ha desvelado también Nacho Abad en ‘De Viernes’, Silvia Bronchalo no tendría relación con su hijo desde el 10 de enero. Y culpa al actor de ello: «Rodolfo avisa a Silvia de que Daniel no quiere que le llame. La discusión es por el sustento económico de Daniel en la cárcel». Y es que la actriz se habría ofrecido a sufragar los gastos del joven en la prisión tailandesa, dejando a su ex con otros gastos externos. Sin embargo, Rodolfo lo rechazó, asegurando que el acusado no quería que su madre le llamase y que «Daniel va a hacer lo que yo diga».

Por último, Nacho Abad también recordó que Silvia Bronchalo ya había interpuesto dos denuncias a Rodolfo Sancho por presuntos malos tratos, que ella misma retiró, como así lo reconoce en su declaración.