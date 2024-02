Juan del Val, en el disparadero por lo que pronuncia de la última polémica de Sebastián Yatra

Sebastián Yatra ha vuelto a convertirse en noticia esta semana después de las declaraciones que ha dado sobre sus relaciones en el podcast de Vicky Martín Berrocal. Un asunto que se ha colado este domingo en ‘La Roca‘ y sobre el que Juan del Val se ha mostrado de parte del cantante colombiano.

Y es que las palabras que utilizó Sebastián Yatra al hablar de la fidelidad y de sus relaciones han provocado muchas críticas y muchos comentarios. «Yo siempre he sido fiel. Mi máximo tiempo de relación ha sido un año. Si tuviese una relación de mucho más tiempo no sé como lo podría aguantar porque me darían ganas de ser infiel», aseveraba el cantante.

Unas declaraciones que este domingo ‘La Roca’ debatía en la sección de corazón liderada por Marta Critikan. «Yo creo que ha sido muy sincero», comentaba Nuria Roca a la vuelta del vídeo y antes de que fuera su marido Juan del Val el que pronunciara su opinión.

«Lo que está diciendo Yatra me parece una reflexión lo más natural que sería muy raro que no hubiéramos tenido todos en algún momento», afirmaba Berni Barrachina. «Es que todos la hemos tenido evidentemente», apostillaba Juan del Val de primeras.

«Puedes decir oye lo de tener una relación larga a priori puede estar bien, pero yo no sé que pasará cuando lleve diez años con una persona si no me van a apetecer otras», proseguía destacando Berni Barrachina antes de que Nuria Roca se preguntara por qué se le había criticado a Yatra si por no poder ser fiel.

Juan del Val, claro y rotundo ante la polémica de Sebastián Yatra

Después Marta Critikan exponía que algunos pensaban que con esas palabras Sebastián Yatra estaba dejando la puerta abierta a haber sido infiel a alguna de sus parejas como Aitana o Tini pese a que él había dicho que no. Y era entonces cuando Juan del Val tomaba la palabra para dar la cara por el cantante colombiano.

«Es que la gente es tan retrógrada, perdonadme que lo diga. Es que estaos con esto todavía. Cada uno que haga lo que dé la gana. Lo de vamos a investigar si ha sido fiel o infiel. Es que es la inquisición de los medios», destacaba Juan del Val.

«Lo que está diciendo es una cosa completamente razonable. Y todo el mundo ha tenido esa duda o se lo ha cuestionado en algún momento de su vida. Y el que no se lo ha cuestionado tiene un problemón muy grave», zanjaba el escritor y colaborador.