Joaquín Prat se enfrenta a la dirección y se planta en directo en Telecinco: «Pido perdón»

Joaquín Prat se ha mostrado enfadado como nunca contra la dirección de ‘Vamos a ver’, su programa en las mañanas de Telecinco, por lo que se ha emitido durante el club social respecto al caso Antonio Tejado.

Adriana Dorronsoro ha introducido una pieza en la que, supuestamente, la madre del detenido respondía a las últimas informaciones que están saliendo sobre su hijo en plena tormenta. Sin embargo, hemos visto una secuencia en la que se muestra superada por la situación y en la que realmente no suelta ni una sola palabra. Entonces, ¿dónde estaba lo noticiable ahí?

«La pobre qué va a decir, es que no puede ni contestar porque, claro, cómo se va a encontrar», ha comentado Adriana tras la emisión de un total que, en resumidas cuentas, no poseía ningún valor informativo ni añadía nada de novedoso para el programa matinal de Telecinco. Era innecesaria su emisión y así lo ha verbalizado el propio Joaquín Prat en directo y señalando al director.

«Sinceramente, no entiendo la relevancia de esto. Si dice algo, pues entiendo la relevancia, pero si no dice nada…», ha empezado a quejarse el presentador mientras hacía aspavientos y no ocultaba su notable seriedad con la decisión de emitir esa pieza cuya aportación era directamente nula.

«De verdad, Óscar, te pido perdón, pero no entiendo la relevancia de meter en el programa a la madre de Antonio Tejado con lo que tiene encima la mujer, preguntándole un día sí y otro también por su hijo y además sin contestar», ha proseguido indignado Joaquín Prat, sin cortarse en sacar los colores a la dirección de ‘Vamos a ver‘.