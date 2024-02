El sobrino de Ana Rosa Quintana la llama «facharosa» y ella pide su «expulsión fulminante»

Raro es el día que está Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ y no la lía. Después de que este miércoles, el guionista se sentara por petición de Mario Vaquerizo en la tertulia VIP, un día después Kike volvía a su ‘fila zero’ para dar zascas a diestro y siniestro.

Lo primero que hacía Kike Quintana era quejarse ante su tía y la dirección de ‘TardeAR‘ por darle cada vez menos espacio. «Ayer estuve en la mesa, ¿me viste no?», le decía el guionista a Ana Rosa. «Sí, pero poco», le soltaba la presentadora sin cortarse.

«Hombre poco, es que va a llegar un momento en el que me vas a sacar en los rótulos», le espetaba Kike Quintana a su tía. «Salgo un día y solo….», se quejaba. «Pero también hay que aprovechar cuando te dan la oportunidad», le soltaba Ana Rosa Quintana antes de ver un resumen de su intervención.

En el vídeo se veía como Kike Quintana hablaba de hacerse pis en la ducha y como contaba que él hacía pis en la piscina de su tía. «La cosa es que ayer para un ratito que estoy con vosotros, a ver si me invitáis otro día, lo único que se queda es que yo en tu piscina me hago pis, ese es el único titular que se ha quedado», remarcaba.

«Porque lo dijiste. Pero es que no te vas a volver a bañar ahí», le advertía Ana Rosa Quintana. «No, pero me volveré a hacer pis, aunque sea desde afuera», soltaba Kike. «Si es que además no es ni siquiera una piscina, es una cosita así», matizaba la presentadora indicando con sus manos el tamaño de su piscina.

El zasca de Kike Quintana a su tía Ana Rosa: «Te van a llamar facharosa»

Un comentario que llevaba a Kike Quintana a soltarle un zasca a su tía haciendo referencia al término con el que muchos la llaman en redes sociales. «No te pongas ahora a decir ‘no yo soy del pueblo’, si con lo que has dicho de los okupas mañana ya te van a llamar facharosa«, le soltaba el guionista a su tía sin ningún tipo de pudor mientras ella se ha quedado muda, sin saber qué responder.

Era ya al final de la sección y del programa cuando Ana Rosa Quintana volvía a ironizar con un despido de su sobrino. Lo hacía después de promocionar la doble expulsión de ‘GH DÚO’ este jueves. «En esta cuarta gala no habrá una única expulsión como es de esperar, sino dos y además van a ser fulminantes como esta», concluía la presentadora señalando a su sobrino.