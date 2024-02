Duras críticas a ‘TardeAR’ por lo emitido sobre el incendio de Valencia: «Carroñeros, cortad»

Este jueves 22 de febrero un incendio en un edificio en el barrio de Campanar de Valencia ha provocado que todas las cadenas ofrecieran en directo lo sucedido. Así, tanto Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ como Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’ y Cristina Pardo e Iñaki López en ‘Más vale tarde’ han seguido en directo lo sucedido.

El fuego comenzó en un quinto piso y se ha ido propagando poco a poco al edificio de 14 plantas y al edificio de al lado. Al lugar se han desplazado unidades de Bomberos de València y según se ha podido ver a través de todas las cadenas de televisión.

En concreto, Ana Rosa Quintana no ha dudado en conectar en directo en ‘TardeAR’ con la zona ofreciendo en todo momento imágenes desgarradoras del edificio en llamas con gente en los balcones intentando que los bomberos les sacaran de allí.

Además, ‘TardeAR’ conectaba telefónicamente con Ana Mari, una vecina de un edificio cercando al edificio incendiado. «Todo es una nube negra, vuelan chapas», relataba la vecina sobre lo que ella veía desde su casa. Después, el espacio de Ana Rosa Quintana conectaba también con un experto en incendios para conocer su opinión sobre lo que podía haber ocurrido y cuáles son las consecuencias a las que se enfrentaba la zona afectada por el incendio.

‘TardeAR’ entrevista a una joven que buscaba a su novio

Pero justo entonces, entraba por teléfono a ‘TardeAR’, Lucía, una joven que estaba desolada porque estaba tratando de buscar a su novio que vive en ese edificio y no era capaz de dar con él. «¿Qué te pasa Lucía?», le preguntaba Ana Rosa. «Estoy buscando a mi novio y no me dejan pasar», relataba ella entre sollozos sin que se la entendiera nada. «Lucía tranquilízate un poco por favor», le pedía la presentadora. «Son momentos de mucha confusión, posiblemente tu novio haya salido sin teléfono», le decía Ana Rosa.

«¿Él vive en ese edificio?», le preguntaba la presentadora. «Sí, en la novena planta. Bueno vivía porque tal y como está la finca», llegaba a decir Lucía entre lágrimas muy nerviosa. «No mujer, lo primero que han hecho los bomberos es evacuar a las personas y seguro que lo han podido evacuar», intentaba tranquilizarla Ana Rosa. «Los bomberos no dan a basto», remarcaba Lucía sin poder parar de llorar. «Ese edificio se va a caer y no va a aguantar. No os imagináis como está esto. Estoy dentro del coche, hay un cordón de seguridad y no nos dejan pasar», relataba la joven por teléfono mientras en ‘TardeAR’ trataban de consolarla.

«Vida mía tranquilízate, seguro que vas a encontrar a tu novio y va a estar bien. Hay personas que están incomunicados, pero no pienses en lo peor. Si encuentras a tu novio por favor llámame. Un besito uy fuerte», terminaba diciendole Ana Rosa a Lucía antes de colgar y seguir relatando lo que sucedía en el edificio afectado por el incendio.

Lluvia de críticas al programa de Ana Rosa

Enseguida, las redes sociales se llenaban de críticas a ‘TardeAR’ y a Ana Rosa Quintana por cómo han abordado el incendio y por entrevistar por teléfono a Lucía, la joven que estaba desconsolada porque no encontraba a su novio.

La frivolidad con la que se esta tratando el tema del incendio de Valencia en #TardeAR22F y #YAS22F es digno de tener poca verguenza, sacando lo mas morboso por audiencia. pic.twitter.com/MJQO8hZlA3 — LABORRE (@camposborre) February 22, 2024

Madre mía, es necesaria está llamadas?

Sois escoria.#TardeAR22F — Calabacín En Vinagre (@Calabacineando) February 22, 2024

#tardear22f vaya manada de carroñeros sacar a una mujer llorando,que busca a su novio — ^_* (@Shedim__) February 22, 2024

Lo qué estáis haciendo ahora mismo es bochornoso y lamentable. No tenéis vergüenza, y ni mucho menos respeto. @TardeARtv @anarosaq #TardeAR22F — Rob (@ERREMM01) February 22, 2024

#TardeAR22F para llamadas como esta están los servicios públicos no una llamada en directo CORTAR LA LLAMADA @telecincoes — Óscar Molla Ferrer (@Oskar_75) February 22, 2024

No es vergonzoso que emitan la llamada de una persona que busca a su novio en el incendio de Valencia?

Creo que esta persona tiene que estar con los servicios de emergencia, no en televisión…#TardeAR22F — 𝓓𝓪𝓷𝓲 ۞ (@daaanii91) February 22, 2024

#TardeAR22F Lo vuestro poniendo en directo a la chica llorando que está buscando a su novio ES DE AUTÉNTICA VERGÜENZA. No sois periodistas, SOIS CARROÑEROS — Miguel Gómez García (@_puntodepenalty) February 22, 2024