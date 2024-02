Carmen Lomana retrata a Ágatha Ruiz de la Prada verbalizando estos demoledores términos

Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana llevan años en pie de guerra y a cada día que pasa, la batalla se recrudece más si cabe. Este mismo viernes, la diseñadora se sentaba en ‘¡De viernes!’ para volver a arremeter contra su enemiga pública número uno.

Ágatha tachó a la socialité de «celosa», y la acusó de «intentar buitrear con todos (mis novios). Ha ido a por todos ellos». Además, reveló que tienen a Carmen Lomana bloqueada en WhatsApp desde el año 2021. Poco ha tardado la colaboradora televisiva en contestarla. Ha sido este mismo sábado, en ‘Socialité’.

Al ser preguntada por el reportero del programa de Telecinco si vio la entrevista la noche anterior, Lomana fue clara: «Estuve cenando con amigos, algo me han contado, pero me da igual». Sin embargo, lejos de quedarse ahí, volvió a cargar contra la diseñadora, a la que incluso llegó a llamar «payaso diabólico».

Los dardos de Carmen Lomana a Ágatha Ruiz de la Prada

«Tiene unos novios como para robárselos», espetó Carmen Lomana, tirando de ironía. «Además, a mí me gustan los hombres guapos y con buena pinta. Ella es un payaso diabólico», sentenció sin miramientos. Además, quería dejar claro que «yo no hablo. Me preguntáis. Trabajo con los medios. La que se sienta y está viviendo de todo lo que gana en los platós a costa de poner verde a las mujeres es ella, no yo. Especialmente a una mujer, que soy yo».

«Es más de lo mismo, aburre a los muertos. ¿Cómo voy a tenerle envidia?», pregunta Carmen Lomana. Antes de coger el coche e irse, la colaboradora de ‘Espejo Público’ soltado una última pulla a Ágatha Ruiz de la Prada: «Esto es tan antiguo como la vida misma. Entre la gente de sociedad ha habido piques, pero de gente con categoría, no tan friki como ella». ¿Le responderá la diseñadora? Está claro que las espadas siguen en alto.