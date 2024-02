Caos en plena emisión de ‘Espejo Público’ que fuerza a Susanna Griso a ceder su puesto

‘Espejo Público’ ha vivido un momento de caos durante la emisión de este jueves. El programa ha regresado de una de sus pausas publicitarias al filo de la una del mediodía, pero graves problemas técnicos en la radiofrecuencia impedían que Susanna Griso pudiera presentar con normalidad.

Sus micros no funcionaban, tampoco el de mano que le han facilitado rápidamente para subsanar el contratiempo. Así, ha pedido a Miquel Valls que fuera él el que le relevara y diera paso a un directo sobre las protestas de los agricultores. Sin embargo, cuando el catalán ha procedido a leer la entradilla prescrita en el cue se han percatado de que tampoco se le oía.

Intentando que a la tercera fuera la vencida, Susanna Griso ha indicado que Gema López asumiera su labor aunque ella se ocupe exclusivamente de la parte de corazón de ‘Espejo Público’. Pero el desastre ha sido mayor. No solo no se le escuchaba, sino que además se ha colado un sonido estridente y muy desagradable que confirmaba que no era un problema de micros, sino de radiofrecuencia.

De este modo, el equipo de realización ha cortado rápidamente la señal del estudio del programa y ha pinchado la conexión exterior con Jesús, uno de los reporteros para que hiciera su crónica sobre la tractorada que estaba teniendo lugar en Salamanca. Sin embargo, esa conexión ha resultado también caótica porque se ha despistado en varias ocasiones por el ‘jaleo’ que recibía a través del pinganillo.

Susanna Griso explica que se ha debido a un problema de radiofrecuencia

Acto seguido, una vez completada su crónica, se ha lanzado abruptamente y sin pasar por plató la reflexión semanal de Terelu Campos. Algo que ha desentonado mucho pero que han tenido que emitir de esta forma porque los problemas técnicos persistían e imposibilitaban volver al plató con Susanna Griso y su equipo de colaboradores. Después, nuevamente se ha recurrido a Jesús para que apurara el tiempo y prosiguiera con las protestas. Enseguida, se han ido a publicidad antes lo habitual por ese infortunio que no acababa de solucionarse.

Finalmente, tras unos minutos de pausa, ‘Espejo Público’ ha regresado con el sonido arreglado. «¿Ahora sí compañeros? Ahora creo que sí se nos oye, ¿no? Ay qué bien, qué emoción. La radiofrecuencia nos ha hecho la puñeta», ha apuntado Susanna Griso, explicando el motivo de esos minutos de caos y desconcierto que se han vivido.