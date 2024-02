Avance ‘Pecado original’, capítulo jueves 22 de febrero: El chantaje a Sahika, Ender y Yildiz

‘Pecado original‘, la serie turca que se ofrece cada tarde de Antena 3, estrenará su siguiente nuevo capítulo este jueves, 22 de febrero en su horario habitual. La llegada de la familia Kuyucu ha puesto patas arriba la vida de los protagonistas de la ficción diaria, donde la relación de Yildiz y Çagatay sigue progresando y Hasan Ali busca ganarse a Ender.

En el anterior episodio de ‘Pecado Original’, Asuman y Yildiz orquestaron una encerrona a Çagatay, y le prepararon a sus espaldas una cita con su padre Hasan Ali. Sin embargo, tras su primer reencuentro no se produce la esperada reconciliación. Mientras que Çagatay invitará a Yildiz a su casa para cenar juntos. Hasan va a centrarse en acabar con la enemistad de Ender, y para ello le regala un lujoso reloj. Sin embargo, el empresario va a esconder un plan oculto, que es fulminar de la empresa a Ender y Sahika.

Entérate aquí de todo lo que va a ocurrir en el próximo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emite el jueves, 22 de febrero de 2024 a partir de las 17:00 horas, después del episodio 2818 de ‘Amar es para siempre’:

‘Pecado original’ – Capítulo del jueves 22 de febrero

Sahika, Yildiz y Ender, chantajeadas en ‘Pecado original’

En el nuevo capítulo de ‘Pecado original’, varios meses después de la accidentada muerte de Halit y después de llegar a un pacto de silencio para que nadie descubriera lo sucedido, Sahika, Ender y Yildiz van a volver a unirse tras recibir el mismo mensaje a la vez: «Sé lo que habéis hecho». Las tres comienzan a investigar y descubren que el chófer de Halit es quien ha intentado chantajearlas, porque se ha quedado sin dinero al perder su trabajo.

Mientras tanto, Yildiz se sigue ilusionando en Çagatay, cuando en la cena especial en su apartamento comprueba la buena mano que tiene con los bebés, cuidando de Halit Can, y se percata de lo buen padre que sería de su pequeño. Al día siguiente, la joven Yilmaz y el hijo de Hasan vuelven a citarse y toman café juntos.

Çagatay y Yildiz en ‘Pecado original’

Çagatay sigue dando pasos con ella, y no duda en proponerle planes juntos, invitándola a pasar el fin de semana a un hotel en la Capadocia. Pero ella tiene que decirle que no porque tiene que cuidar de su hijo. Será entonces cuando Çagatay le advierte que quiere ser sincero desde el principio, confesándola que él no es un hombre clásico y que nunca ha pensado en el matrimonio, y le deja claro que ambos son amigos y que no quiere ir más allá.

Yildiz se queda muy decepcionada al escuchar sus palabras, al ver truncadas sus intenciones de subirse al altar con su hombre soñado. Al volver a casa, el mejor amigo de Çagatay se va a cruzar en el camino de Yildiz, y va a hacer todo lo posible por conquistarla, pero a ella le parece un pesado.

Yildiz y el amigo de Çagatay en ‘Pecado original’

Después de ese encuentro fortuito en el rellano del edificio, el amigo de Çagatay va a visitarle a su piso, y le cuenta que se ha topado con Yildiz y que es su tipo de mujer, fantaseando incluso con que serán novios. Unas pretensiones que no gustan nada a Çagatay, cuyos celos son más que latentes.

Çagatay y su amigo en ‘Pecado original’

Por último, después de tener que intervenir Hasan entre Mert y Sahika para que arreglaran sus diferencias, Sahika no va a parar hasta quitarse de en medio a Mert. Para ello, va a seguir tratando de perjudicarle malmetiendo más contra él, y va a extender por la empresa el rumor de que fueron amantes y que él sigue obsesionado con ella.