Avance de ‘La Promesa’ próximo capítulo: Curro cae en la trampa mortal y no será el único

La segunda visita del padre de Abel a La Promesa saca de sus casillas al doctor y le trata de una forma muy desdeñosa que no escapa a los ojos de Manuel. Y no lo ha pasado por alto. Manuel ha reprendido a su amigo por haber tratado a su padre de una forma tan desconsiderada y le exige que en su casa haya respeto. Por su parte, Abel se ha rebelado y le ha enfrentado advirtiéndole con que no se vuelva a meter en sus asuntos personales.

¿Pero qué sucede entre Abel y su padre? Más tarde, en una conversación tensa entre ambos, el hombre le dice que las obligaciones son lo primero y que tiene que saber que deben volver a casa los dos. ¿Pero para qué? El joven médico se ha negado una vez más y le ha entregado dinero para que no vuelva a aparecer por Luján.

Mientras tanto, Curro está muy emocionado con la cacería que está a punto de celebrarse y que veremos esta semana en los nuevos capítulos de ‘La Promesa’. Se prepara con la ayuda de su primo Manuel, que le instruye en tiro para que su participación en esa montería sea un éxito. El muchacho está ajeno a los planes que tienen para él Cruz y Lorenzo.

En paralelo, Catalina y Pelayo se han reconciliado y se han dado una segunda oportunidad, pero la felicidad dura poco para el Conde de Añil, que se enfrenta a un nuevo y difícil problema: Lorenzo quiere el despido de Jerónimo por el robo de su reloj y le exige que lo mande lejos de La Promesa si no quiere que dé parte a la Guardia Civil. Así, Pelayo ha instado a su falso ayuda de cámara a irse y este no ha tenido más remedio que ceder. Contravenir esa orden traería más problemas: podrían ser descubiertos y condenados al garrote por traición a la patria.

Además, Salvador ha querido contarle la verdad a María Fernández de que la marquesa se opone a su reincorporación, pero finalmente le han convencido de que espere un poco porque Catalina todavía conserva esperanzas en hacer cambiar de parecer a su madrastra por remoto que parezca.

Feliciano poco a poco va asumiendo responsabilidades y comparte con Teresa y con Petra su alegría. Por fin las cosas se ponen de cara para el muchacho. Todo lo contrario que a Simona, cada vez más angustiada por la marcha de Candela y cada vez más convencida de que no volverá nunca.

Por último, al final del capítulo de hoy, Curro, atorado, ha dado la voz de alarma a Abel para que atienda urgentemente a Lorenzo. ¿Qué le pasa al Capitán de la Mata justo en la víspera de la cacería?

Avance del capítulo 285 de ‘La Promesa’ – Martes 6 de febrero

La Promesa recibe a los invitados de la cacería. El ajetreo entre el servicio es constante, y los señores se preparan para una fructífera jornada de montería. Pero una terrible noticia del periódico está a punto de nublar la alegría del momento.

Salvador y Jana se ven cercados por María Fernández y terminan confesándole que la marquesa se opone a que vuelva a su puesto de doncella. Jana se siente mal por su amiga y se deja consolar por el siempre solícito Abel.

La cacería comienza sin la presencia de Lorenzo, al que una oportuna ciática le impide acudir. Curro, el agasajado, no tiene mucha fortuna y puntería y es objeto de las burlas del Marqués de Aguinaga. Alonso decide intervenir y recomienda a Curro que se traslade a un puesto que le permitirá cobrarse muchas piezas.

Sin saber que en realidad lo está enviando a una trampa mortal, porque al aislarlo le pone las cosas mucho más fáciles al sicario que ha contratado Lorenzo para acabar con la vida del muchacho. Desgraciadamente, la esperada cacería en honor a Curro terminará en tragedia. Y no será el único tiroteado por el matarife, también Feliciano, su ayuda.