A Terelu Campos le preguntan por su relación con Mediaset y responde en estos términos

Terelu Campos ha concedido una entrevista a 20 minutos en la que, además de hablar su paso por ‘Bake Off, su actual proyecto en La 1 de TVE, se pronuncia sobre en qué punto está la relación de los excolaboradores de ‘Sálvame’ con Mediaset; volviendo a criticar a la forma en la que el grupo de comunicación finiquitó el longevo programa de las tardes de Telecinco.

«No me gustó cómo acabó el programa porque se podía haber acabado de otra manera, porque los programas nacen y mueren», sentencia. No obstante, la presentadora y colaboradora también asegura que, tras la cancelación, realmente no ha sentido miedo de que no hubiera algo más allá de Mediaset.

«Yo nunca he tenido miedo porque yo me fui de Mediaset en 2019 con una mano delante y una detrás, sin ningún proyecto y sin nada de nada. Siempre he sabido que había vida después de Sálvame», afirma Terelu Campos en sus declaraciones al citado medio.

Al hilo, la hija de María Teresa Campos ha revelado que, en la actualidad, no existe proyecto en el horizonte con la compañía italiana. «No tengo ningún proyecto en Mediaset, mis proyectos están de momento en TVE, que es donde he querido estar», asevera.

Y confiesa también que hubo una propuesta por parte de Antena 3. «Sí tuve un ofrecimiento para algo de Antena 3, pero decidí apostar por TVE y volver a la casa donde yo empecé a trabajar. Y había además un componente sentimental porque mi madre acababa de morir y ella me hubiera arrastrado hacia donde empezamos», concluye Terelu Campos.