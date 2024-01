Xavier Sardá revela lo que pasó sin cámaras con El Cordobés tras su desencuentro en ‘TardeAR’

La crisis de Juan Ortega, más conocido como ‘el torero a la fuga’ y Carmen Otte, a la que dejó plantada horas antes de su boda, fue el motivo del rifirrafe que protagonizaron la semana pasada Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Xavier Sardá en ‘TardeAR’.

El catalán animaba a su compañero a repetir ante las cámaras lo que le había dicho en privado. Sin embargo, el torero lo evitaba. Algo que no gustaba nada a Sardá, que le acusaba de ser un «bocachanclas» en privado mientras en directo «cierra la boca». «Te está temblando el semblante de todo lo que nos has contado y no quieres contar ahora, no estoy bromeando», le reprochaba el que fuera presentador de ‘Crónicas marcianas’.

Xavier Sardá le preguntaba cuál era el papel de los colaboradores de la mesa: «¿Qué te haces ahora? ¿El bueno? Nos has explicado cuál es tu tesis de lo que pasó». Su compañero le contestó que, en su opinión, «el miedo es libre». Sin embargo, el colaborador insistía: «¿Puede ser que alguien le dijese ‘no tienes narices de no casarte hoy?’ ¿Fue casi una apuesta?». «¿Qué estás intentando, Xavier? Me tienes sudando», le espetó el diestro.

«No se te puede contar nada. Es una conversación entre nosotros, tú me sonsacas», aseguraba ‘El Cordobés’, quien le afeaba sus preguntas: «Yo confiaba en ti. Pensé que nunca dirías algo que yo te contara a ti en privado y me has demostrado que no eres mi amigo». Ante esto, el catalán le recordaba que «lo que decimos ahí, estamos en televisión. Ahí el ‘bocachanclas’ y aquí cierras la boca».

Xavier Sardá explica cómo termino su desencuentro con ‘El Cordobés’

Este lunes, 29 de enero, casi una semana después de ese tenso momento, Xavier Sardá comentó la intervención de una experta en diferenciar los distintos tipos de pollos. El colaborador explicó que significa soñar con este tipo de aves. En ese momento, Vicky Martín Berrocal le preguntó que qué tenía que ver una cosa con la otra.

El pique no tardaba en empezar, y Ana Rosa le recordó lo ocurrido días atrás: «Oye, que hoy no está ‘El Cordobés'». «Pero está su exmujer, todo queda en familia», le recordaba la andaluza. Era entonces cuando Sardá explicó cómo acabó su rifirrafe con el torero ya fuera de cámaras: «Que conste que con lo del Cordobés acabamos fundidos en un abrazo». «Sois un poco gamberros los dos», sentenciaba Ana Rosa.