Un colaborador de ‘Así es la vida’ se planta desaforadamente ante Avilés: «Hay que ser un…»

Ya es habitual que cada tarde, José Antonio Avilés tenga que ser reprendido por alguno de los presentadores de ‘Así es la vida’. Sucedía cuando Sandra Barneda le llamaba la atención por lo que hacía con sus compañeros. Y también es cotidiano que el tertuliano saque de quicio a otros colaboradores. Eso es lo que ha ocurrido este jueves con Antonio Sánchez Casado.

Todo se producía en pleno debate sobre el 86º cumpleaños del rey emérito. ‘Así es la vida’ se hacía eco de la fiesta de cumpleaños que prepara don Juan Carlos para este viernes 5 de enero en Abu Dabi. Y es que según se ha publicado, el monarca ha invitado a 100 personas a una fiesta muy especial en el país en el que reside desde agosto de 2020.

Tras dar todas las informaciones sobre la fiesta en un vídeo, José Antonio Avilés daba más detalles sobre la misma en ‘Así es la vida’. Y justo después, varios compañeros como Gema Fernández o Antonio Sánchez Casado se echaban encima de él por tratar de justificar que el rey Juan Carlos tenía todo el derecho de hacer una fiesta por todo lo alto.

«A mí este derroche de ostentación me molesta, creo que la situación que tiene el rey con todos los españoles no es para tirar cohetes como para hacer tanta fiesta y mover a tanta gente a Abu Dabi. Creo que tendría que ser más discreto y de forma privada», aseveraba Gema Fernández. «Es una fiesta en el ámbito privado y que este señor paga con su dinero, no con el de todos los ciudadanos», le replicaba José Antonio Avilés.

«Me encanta cuando veo en televisión que a este señor se le sigue fiscalizando cuando la justicia ha dicho que este señor no tiene ninguna cuenta pendiente», trataba de justificar Avilés. «Me encantaría que todas las personas que ostentan un puesto con poder, sea político, concejal o lo que sea se le fiscalice como se le ha fiscalizado al rey emérito en España», añadía el colaborador.

Antonio Sánchez Casado, harto de las interrupciones de José Antonio Avilés

Tras ver otro vídeo, Sandra Barneda le daba el turno de palabra en ‘Así es la vida’ a Antonio Sánchez Casado, que se ponía de parte de Gema. «Me vais a perdonar que no he opinado todavía si no os importa», pedía el colaborador mientras Avilés le cortaba. «Avilés si no te importa que todavía no he hablado», insistía Antonio. «Será porque no has querido», le soltaba por lo bajo su compañero.

«Si hay alguien a quien no le hace ninguna gracia esta fiesta es al rey de España, que por supuesto no ve bonito que alguien que tiene que vivir en Abu Dabi por la vergonzante y escabrosa, es que todavía tiene que dar explicaciones por el ático que tenía en Londres», defendía Antonio Sánchez Casado cuando José Antonio Avilés volvía a cortarle. «Por favor, yo te he escuchado, hay que ser un poco educado de verdad«, terminaba diciendo el colaborador harto de la actitud de su compañero.