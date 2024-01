Susanna Griso le dice punto final a Laura Fa en ‘Espejo Público’: «Esto ya es lo último»

Este martes se ha visto a Susanna Griso bastante incómoda con Laura Fa por sus constantes ataques a Bertín Osborne a cuenta de toda la polémica sobre la paternidad del hijo que ha alumbrado Gabriela Guillén hace solo unas semanas. Y, finalmente, la presentadora le ha frenado de raíz en ‘Espejo Público’.

Todo ha comenzado cuando el programa matinal de Antena 3 ha emitido imágenes de la reaparición pública del cantante. «Le hemos pillado saliendo de una marisquería, le preguntamos por las pruebas de paternidad y suelta esto», ha introducido Gema López. En la secuencia, una periodista le pregunta por esas pruebas y Bertín responde con desdén: «ay qué pesadilla de verdad». Se limita a verbalizar esas palabras.

«La escena ha generado un avivado debate en el plató de ‘Más espejo’. «¿Qué diferencia hay entre que esta periodista haga esa pregunta y cuando él decide dar una entrevista a una revista a cambia de dinero o por amistad. ¿Le parece mejor salir en una portada de una revista que contestar a esta pobre muchacha que está haciendo su trabajo? No lo entiendo», ha cuestionado Lorena Vázquez.

«También hay que ponerse en la piel eh», ha apostillado por su parte Susanna Griso, que se ha colocado así de parte de Osborne. «Prefiero esta actitud que la chula y agresiva que tuvo en la primera reaparición y por la que luego tuvo que pedir disculpas», ha comentado al hilo Gema López.

«Es un tema de actualidad y aparece en la portada de una revista hablando del tema que le preguntan, es decir, del mismo tema que él ha expuesto», ha entrado en escena Laura Fa, que de esta forma señalaba que Bertín Osborne es un incongruente por haber concedido una entrevista en ¡Hola! hablando del asunto en cuestión del que ahora rehúye con malas formas.

«No, pero es que son 24 horas al día con fotógrafo detrás», le ha rebatido Susanna Griso, alineándose nuevamente al lado del artista. «Es lo que tiene ser un innovador y decir que no quieres ser padre porque no te da la gana (…) Lo que pasa es que como no es el rey de la empatía tampoco», ha espetado sin rodeos Laura. «Bueno, pero aquí sonríe eh, aquí el pobre se lo toma con cierta…», le ha vuelto a frenar la presentadora.

«Claro, porque viene de cenar que se lo habrá pasado muy bien comiendo ostras y almejas», ha puntualizado Laura Fa. Y ese comentario es el que precisamente ha colmado la paciencia de Griso, clamando un ‘hasta aquí’: «No vamos a criticar también que alguien vaya a comer ostras y almejas, ¿no? Porque esto ya es lo último». Acto seguido, Susanna ha cortado de inmediato el debate con unas palabras de apoyo al aludido: «Lo dicho, Bertín, paciencia».