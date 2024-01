Paloma Barrientos arrea este ‘guantazo’ a Antonio Montero en ‘TardeAR’: «Qué se calle»

Si hay dos colaboradores de ‘TardeAR‘ que suelen tener sus más y sus menos en plató son Paloma Barrientos y Antonio Montero. Los dos volvían a tener un pequeño rifirrafe este martes que no pasaba desapercibido ni para Ana Rosa Quintana.

Y es que acababa de arrancar ‘SalseAR’, la sección de crónica social, cuando Paloma y Antonio ya empezaban a discutir en directo al hablar del robo de la sillita de bebé de Gabriela Guillén en su coche.

Mucho se ha hablado sobre quién le habría robado el cochecito de su bebé y con que motivo pues algunos llegaron incluso a dudar si se podía haber sustraído para hacerle la prueba de ADN. «Ella da unas declaraciones a la revista Diez Minutos y dice que es raro que le pase esto. Y entonces si dice que es raro, es que algo sospecha porque sino diría es una cosa normal, le puede pasar a cualquiera en mi barrio», aseveraba Miguel Ángel Nicolás. «¿Cómo va a decir eso del barrio? Si tu vives en un barrio no vas a decir que todos los de tu barrio son delincuentes», le replicaba Paloma Barrientos.

Tras escuchar a sus compañeros, era Antonio Montero el que tomaba la palabra. «Aquí hay algo raro porque el cacharro estaba dentro del maletero. Si hubiera estado a la vista hubiera sido normal porque esto vale una pasta y se lo llevan. Es como si dejas una cámara o te dejas cualquier cosa», opinaba el colaborador.

El corte de Paloma Barrientos a Antonio Montero que hace a Ana Rosa reaccionar

«A ver si es el coche», intentaba decir Paloma Barrientos. «Yo creo que la culpa la tenemos los medios de comunicación porque sale el barrio, sale el coche, sale como guarda todo en el maletero», soltaba entonces Antonio Montero generando revuelo entre sus compañeros.

Después volvía a tomar el turno Barrientos. «Os cuento dos cosas. Primero e confirman que lo de la sillita es normal, cogen un coche de alta gama y lo rompen para ver que hay dentro», explicaba la colaboradora. «¿Pero quién te ha confirmado eso el CNI?», le espetaba a modo irónico Montero.

«El CNI ya tiene bastante con lo que tiene», soltaba por lo bajo Ana Rosa. «El CNI tiene bastante y Montero tiene mucho más aún para que se calle«, soltaba Paloma Barrientos a modo de guantazo. «Yo es que no sé por qué los sentáis juntos», se escuchaba decir a Luis Pliego al ver como de nuevo sus compañeros discutían.

«Y por otro lado, ella si que tiene el trámite de la demanda de paternidad», confesaba Barrientos. «¿Lo ha presentado? No me digas», reaccionaba Antonio Montero. «Que esas cosas no se presentan», le decía entonces Paloma. «Es que esto es un rollo, yo cada vez que pregunto me dicen ‘los abogados’. ¿Pero qué abogados? Eso vas una mañana, lo presentas y punto», defendía el colaborador.

«¡Por favor! Con una demanda tienes que presentar un escrito, hay un procurador…», trataba de justificar Paloma Barrientos. «Bueno un escrito, si quieres te lo hago yo, que se hace en diez minutos», le replicaba él desesperando a su compañera. «Si no me chillas te lo cuento», sentenciaba la colaboradora relatándole todos los pasos que hay que seguir para presentar esa demanda de paternidad.

«Lo que hay es que ir a un juez que vea la tele», soltaba con sorna Antonio Montero. «Y si el juez no ve la tele, que se lo cuente la mujer», apostillaba Ana Rosa. «Y sino que se lo cuente Montero», concluía Paloma volviéndole a lanzar un dardo a su compañero. «Uy, qué buen rollo», añadía Ana Rosa.