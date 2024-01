Naomi Asensi comunica este radical volantazo en su vida tras ganar ‘GH VIP 8’

Naomi Asensi aún continúa en una nube desde que el pasado mes de diciembre se proclamase ganadora de ‘GH VIP 8’. Para agradecer a todos sus seguidores lo mucho que la apoyaron durante su paso por el concurso, ha querido compartir con ellos una noticia muy esperada para ella, que traerá consigo un cambio de vida.

A través de varias fotografías y un texto en su perfil de Instagram, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha anunciado lo siguiente: «A algunos les parecerá un paso gigante y a otros una nimiedad. Pero para mí es un cambio muyyyyy importante en mi vida». Y es que todos estos meses han supuesto para ella una auténtica montaña rusa de emociones, pero ahora, ha decidido dar un paso más e irse a vivir sola.

«No es que me esté independizando, evidentemente he vivido fuera de casa muchos años, con parejas, con amigos e incluso con desconocidos pero jamás lo he hecho sola (bueno con mi Stitchin)», ha explicado, tras mostrar unas instantáneas en las que se la ve a ella en el interior de su nueva casa y con las llaves en la mano.

Naomi Asensi se irá a vivir sola a Madrid

Sin embargo, el verdadero «paso de gigante» para Naomi Asensi no es el hecho de que vaya a vivir sola, sino que lo va a hacer en Madrid, algo totalmente nuevo para ella. «Jamás he vivido fuera de Valencia y lejos de los míos. Pero sé que van a estar cerca igualmente», ha reconocido.

Además, ha anunciado que en su próximo vídeo de Mtmad mostrará todos los rincones de su nueva casa, con la que dice estar muy ilusionada. «Súper ilusionada con empezar de cero, esta vez más que nunca. Año nuevo, vida nueva. Y obvio, me acompañaréis durante todo el proceso», ha asegurado la joven a sus seguidores, quienes esperan con impaciencia ese tour por su nueva casa.