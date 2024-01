Marta Riesco, sin filtros con lo que larga sobre Antonio David Flores ahora: «Nunca me quiso»

Las redes sociales fueron el altavoz de Marta Riesco para anunciar su ruptura con Antonio David Flores y las redes sociales han sido el medio donde la periodista se ha sincerado ahora sobre su relación con el exguardia civil, al que no deja nada bien parado. Aunque en un primer momento se resistía a profundizar en el motivo de la separación, sí que dejó caer que se había producido de malas maneras.

Su ruptura sentimental coincidió, además, con su despido de Mediaset. Todo eso le hizo caer en un gran bache emocional del que salió adelante gracias al apoyo de su familia y sus amigos más cercanos. Ahora, la que fuera reportera de la productora Unicorn dice estar totalmente recuperada y lista para hablar de ese duro momento de su vida.

Tal y como ha asegurado Marta Riesco en sus redes sociales, comprender y aceptar que, según ella, fue engañada por Antonio David, ha sido la clave para seguir adelante. «Está el tema zanjado interiormente. Me faltaba darme cuenta de que esa persona no me quería, ni me quiso nunca. Me lo dejó demostrado en sus últimas acciones», afirma.

Marta Riesco sobre Antonio David: «Esa persona nunca me quiso»

«Estaba muy equivocada con él. Y me di cuenta de que no tenía que estar triste ni un segundo más por él porque esa persona nunca me quiso, tal y como me decía mucha gente», prosigue la periodista. Además, reconoce que, al principio se negaba a ver la realidad que tenía delante de sus ojos.

Hasta que, según cuenta, «un día empecé a ver cosas que antes no quería ver. Al final te das cuenta de que los amigos, y el resto de la gente, que decían que no me hacía bien, tenían razón. Comprendí que era yo la que estaba equivocada, y no el resto del mundo».

Actualmente, Marta Riesco está atravesando por una gran etapa en la que prefiere no tener ataduras sentimentales y centrarse en divertirse. Aunque sí que ha reconocido que su sueño es el de ser mamá, por lo que no descarta hacerlo en solitario sino encuentra con quien compartir esa experiencia.