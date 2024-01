Lo que pasa en ‘TardeAR’ con Xavier Sardá le revuelve de su asiento: «Me hacéis bullying»

Como cada día, ‘TardeAR‘ volvía a dar la bienvenida en la parte final del programa a sus colaboradores de la mesa VIP. Una tertulia en la que Xavier Sardá era el único hombre rodeado de mujeres como la propia Ana Rosa así como Susana Díaz, Vicky Martín Berrocal y Carolina Ferre.

En esa parte, Ana Rosa abordaba con sus colaboradores el tema del crucero más grande del mundo. «Es casi dos veces el Titanic, un crucero tan lujoso que tiene hasta un lago dentro. Es más largo que la Torre Eiffel y hay 7.600 pasajeros. Es el crucero más grande y lujoso pero hay muchos más de características parecidas. Son como ciudades», señalaba la presentadora.

A la vuelta del vídeo, Xavier Sardá proponía a sus compañeras ir un día a ese crucero. «Imagino que vamos todos juntos al crucero», soltaba el colaborador. «¿Contigo?», le replicaban ellas. «Si te hemos tenido que prohibir que entres en maquillaje y peluquería por que no nos dejas. ¿Cómo nos vamos a meter en un barco?», le espetaba Susana Díaz.

«Si lo tiene prohibido, lo han echado porque no nos deja tranquilas», insistía Susana Díaz sobre lo que hace su compañero entre tertulia y tertulia. «Si es que a mi me maquillan en un segundo y como con vosotras están tres horas pues claro pasa esto», se defendía Sardá ante el ataque de sus compañeras.

«Imaginaros a Xavier tres años metido en ese barco con él», aseveraba entonces Vicky Martín Berrocal. «Mucha gente querría ir contigo Xavier, pero yo no», soltaba por su parte Carolina Ferre sin cortarse. «Sardá yo me iría contigo, estaría entretenida», afirmaba Ana Rosa Quintana.

«Me has decantado de nuevo para Sánchez», bromeaba el colaborador aludiendo así a la guerra que vivieron Susana Díaz y Pedro Sánchez. «Es que en los últimos tiempos le había arrimado a mí», explicaba Susana Díaz. «Yo últimamente me llevaba fatal con Sánchez, pero me he vuelto a decantar», ironizaba Sardá. «Pues si te traes a Sánchez yo no voy», le replicaba Ana Rosa con sorna.

Xavier Sardá denuncia «bullying» ante Susana Díaz en ‘TardeAR’

Finalmente, Xavier Sardá se plantaba en ‘TardeAR’ y se quejaba de lo que le estaban haciendo sus compañeras. «Esto que estáis haciendo es bullying«, denunciaba el catalán. «Esto lo hacen tres tíos a una tía y diríais no hay derecho», añadía. «Sardá no bromees con eso», le pedía Susana Díaz.

«Oye no le hagáis bullying a Sardá. Es que si Sardá dice que le estáis haciendo bullying se lo estáis haciendo. Pobre», les terminaba diciendo Ana Rosa Quintana a sus compañeras después de que ninguna quisiera irse con él de crucero.