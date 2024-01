José Yélamo, impactado con el anuncio de Macarena Olona en ‘LaSexta Xplica’: «¿Le he entendido bien?»

«Hoy va a ser mi última intervención en los medios de comunicación. Paso a fundido a negro». Con estas rotundas e inesperadas palabras Macarena Olona ha anunciado delante de José Yélamo su retirada de la vida pública este sábado 27 de enero en ‘La Sexta Xplica’.

«Quisiera comenzar, compartiendo con vosotros, esta noche aquí en tu programa, contigo, que va a ser mi ultima aparición publica, mi ultima intervención en medios de comunicación. ¿Para siempre? Para mí para siempre siempre ha sido demasiado tiempo. Pero sí desde luego paso a fundido a negro, como decís en el ámbito cinematográfico y de la televisión, al menos durante un tiempo», ha pronunciado alto y claro la ex política.

«¿Ósea me está diciendo usted aquí, estamos en directo, que Macarena Olona se retira de la vida pública por una nueva ocupación profesional que va a desempeñar en los próximos tiempos, si le he entendido bien?», reaccionó de inmediato José Yélamo, absolutamente sorprendido.

La exdirigente de Vox le ha proseguido explicando que, en estos momentos, está «reincorporada como abogada del Estado ante la Audiencia Nacional». «En este momento asumo unas responsabilidades, todavía no sé en qué condición, pero desde luego ahí estaré», ha añadido Olona.

«Ahora mismo desde luego lo que tengo muy claro, que como dice la canción, ‘si me das a elegir, me quedo contigo’. Porque yo antes de entrar en política siempre he sido binomio judicial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Es lo que he sido, binomio parlamentario. Y es lo que ahora voy a estar de una manera o de otra, muy próxima a ellos», ha aclarado sobre sus planes de futuro inmediatos.

«Y eso aunque legalmente no es incompatible, desde luego a mí no me hace sentir cómoda estar con una exposición pública continuada, que ya no era tan continuada», sentenciaba. Sin embargo sus palabras no convencían en demasía a José Yélamo: «¿Le puedo preguntar por qué? ¿Puede ser más concreta y nos puede contar a qué se va a dedicar en los próximos tiempos?», trataba de cuestionarle el presentador.

«Te aseguro que vengo con muchas ganas de disfrutar de este fundido a negro y aquí en tu programa», le replicó rápidamente Macarena Olona, zanjando el debate sin aportar más detalles. Eso sí, dejó claro que el motivo de su retirada no tiene nada que ver con «el acoso y las amenazas de muerte» que sufre a diario en las redes sociales. «Yo cumplo con lo que siempre tengo claro, que es que el día que yo decidiese bajar la exposición pública sería porque yo lo decidiese y no porque hubieran podido conmigo», ha insistido.

Macarena Olona carga contra Vox: «Se comportan como una secta»

Macarena Olona también aprovechó su última intervención en televisión para cargar, una vez más, contra Vox y sus antiguos compañeros de partido. La expolítica reconoció a José Yélamo que su «salida no ha sido sencilla». Según ella, a la entrada a Vox «te dicen que son una familia. Pero nadie te advierte de que a la salida se comportan como una secta con el disidente. Es un pequeño detalle a tener en cuenta».

También quiere dejar claro que para ella fue un «privilegio» el haber dado «voz a los españoles desde la familia que primero fuimos los 24 y luego los 52 diputados de Vox. Ha sido un privilegio para mí ser secretaria y portavoz adjunto».

«Desde luego, lo que no cambiaría tampoco es la suerte que tuve a finales de julio de 2022 de poder tener un golpe de salud que me permitió encontrar la salida de un proyecto que había dejado de representarme ideológicamente y empresarialmente», sentencia Macarena Olona.