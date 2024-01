Avance ‘Secretos de familia’ de este domingo con un gran descubrimiento y una boda en ciernes

Tras dos semanas de parón, ‘Secretos de familia‘ regresó el pasado domingo a Antena 3 con el estreno de su tercera temporada. Y este domingo, la cadena emitirá el segundo episodio de esta tercera tanda en la que se ha dado un salto temporal de cinco años.

Así, este domingo, ‘Secretos de familia’ hará frente a La película de la semana en La 1 que ofrecerá la película ‘Tomb Raider’, a ‘Cuarto Milenio’ en Cuatro, al estreno de la película ‘Trash, ladrones de película’ en La Sexta y al estreno del debate de ‘GH DÚO 2’ con Ion Aramendi.

Han pasado cinco años y Ceylin e Ilgaz se han divorciado en ‘Secretos de familia’. A pesar de haber decidido seguir sus caminos por separado, ambos se ven obligados a trabajar codo con codo.

Ceylin, como nueva fiscal, decide detener a Nil ya que cree que es la principal sospechosa de uno de los casos que están investigando lo que provoca una gran discusión con Ilgaz ya que él cree en su inocencia y además parece que podría haber empezado una relación ella.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Secretos de familia’? En El Televisero te contamos la sinopsis del nuevo capítulo que emitirá Antena 3 este domingo 14 de enero a partir de las 22:00 horas:

Avance del capítulo 65 de ‘Secretos de familia’

En el próximo capítulo las diferencias entre Ilgaz y Ceylin volverán a salir a la luz por la decisión de detener o no a Nil. La fiscal jefe tendrá que intervenir al ver que los fiscales no consiguen ponerse de acuerdo. ¿Está celosa Ceylin al creer que Nil y su ex están juntos?

Por otro lado, tras descubrir que la pequeña Elif no es la hija de Ilgaz y Ceylin podremos ver que es lo que pasó en realidad con la hija de la pareja. Elif volvió a unir a Osman y a Aylin y Ceylin está intentando llenar con su sobrina el vacío de la pérdida de su hija.

Asimismo, volveremos al pasado para descubrir la bonita familia que formaron Ilgaz y Ceylin con su pequeña Mercan, pero ¿qué ha sido de la pequeña? ¿Sigue viva?

Por último, Parla y Çinar están organizando todos los preparativos de su boda. Por su parte, Eren también quiere pedir matrimonio a su novia, pero todo son obstáculos con tanto trabajo como policía.