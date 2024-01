Ana Terradillos se dirige así a Martínez Almeida y hay una explicación: «No se lo perdono»

Este jueves, 4 de enero, Ana Terradillos ha aprovechado que tenía una información sobre José Luis Martínez Almeida en ‘La mirada crítica’ para lanzarle un inesperado reproche. Pero un reproche que nada tiene que ver con su gestión política, sino con su vida personal, lo que ha sorprendido más si cabe.

Y es que este miércoles se conocía la noticia de que el alcalde de Madrid pasará por el altar el próximo 6 de abril con Teresa Urquijo. «Una buena noticia», según anunciaba la presentadora, antes de exclamar que el edil «¡tiene motivos para la felicidad!». La periodista ha continuado dando todos los detalles del enlace hasta que, en un momento dado, y para sorpresa de todos, soltaba: «Esta no se la perdono, ¿eh?».

El tirón de orejas de Ana Terradillos a Almeida

Acto seguido, Ana Terradillos daba a conocer lo que «no perdona» a Martínez Almeida: «¡No lo ha contado aquí!». Además, el programa matinal de Telecinco ha calificado la noticia como «una de las noticias del año», tras lo cual han dado más datos del evento. «Ya tiene fecha para la boda, será el día 6 de abril. Será cuando contraiga matrimonio con Teresa Urquijo, una ceremonia religiosa en una finca de Madrid», ha explicado la comunicadora.

A continuación, daba paso a la reportera que se encontraba a las puertas del Ayuntamiento de Madrid, en la madrileña plaza de Cibeles, para saber todos los detalles de una de las bodas del año. «Será una ceremonia religiosa, el enlace se celebrará en una finca que es de la familia de Teresa, por lo que todo apunta a que será una boda con mucho significado», ha comentado la periodista desde la conexión en directo.

Antes de pasar a otro tema, Ana Terradillos ha deseado a los novios «que sean muy felices». No sin antes darle otro tirón de orejas al alcalde madrileño: «Esta no se la perdono. No lo ha contado aquí».