Ana Rosa opina con una controvertida frase sobre la polémica de Toñi Moreno en Canal Sur

Toñi Moreno se ha visto en el centro de la polémica por sus comentarios sobre el físico de una invitada en su programa matinal de Canal Sur. Las palabras de la comunicadora en ‘Hoy en día’ sobre Bella, una tiktoker a la que entrevistaba, han causado furor en las redes sociales. Tanto, que incluso Ana Rosa conectó con su compañera en directo en ‘TardeAR’. Fue ahí cuando la presentadora de Telecinco defendió a la andaluza de las críticas con una sonada frase.

Toñi Moreno conectó en directo el pasado martes con la citada influencer americana en ‘Hoy en día’. Cuando hablaba con la joven sobre las ventajas de vivir en España, la periodista propinó un comentario que no sentó muy bien a la joven, que más tarde haría un vídeo en sus redes denunciando la situación. «Bella, dime la verdad, ¿te has metido un filtro? Es que está mucho más delgada ahí. ¿O son las lentejas con chorizo que te has metido? ¿Son muchos platos lo que has comido?», preguntó Moreno a su invitada.

Más tarde, Bella se derrumbó antes sus seguidores entre lágrimas. «Normalmente, cuento maravillas de España, pero hoy me ha pasado algo muy feo, muy fuera de lugar. Mi reacción ha sido reírme. Tristemente, una reacción muy común con estos comentarios, pero opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso«, explicó la influencer. Tras las disculpas públicas de Toñi Moreno, Ana Rosa ha querido conectar en directo con su compañera de Canal Sur para preguntarle por la situación. Ha sido ahí cuando ha acabado cuestionando a la tiktoker para defender a la presentadora.

Ana Rosa defiende a Toñi Moreno con unas palabras polémicas

Todos podemos equivocarnos, está muy mal lo que dijo Toñi Moreno, pero bueno se disculpa.

Pero ojo, que Ana Rosa le dice que lo ha hecho muy bien y si puede que le pise la cabeza, que no se puede enfadar por una chorrada.

Esta mujer es un veneno.pic.twitter.com/gqaRA1Kx0w — José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) January 26, 2024

«Bella, no era mi intención hacerte daño. Lo último que yo hubiese querido en la vida es provocar un mínimo dolor. Creo que te debo una disculpa, estuve desafortunada», aclaró Toñi Moreno nada más empezar el programa de ‘Hoy en día’ del pasado jueves. La polémica ha llegado, como decimos, hasta la mesa de debate de ‘TardeAR’.

Ana Rosa no dudó en posicionarse del lado de su compañera, y así se lo hizo saber en la conexión con una frase un tanto controvertida. «Claro, es que ya no se puede decir nada ¿no?», espetó la conductora de ‘TardeAR’, insinuando que la reacción de la joven había sido totalmente desproporcionada. Sin embargo, la presentadora de Canal Sur corrigió rápidamente a la de Mediaset.

«No, mira, cuando tú haces una broma y la persona a la que tú le haces la broma se siente ofendida, solo te queda pedir perdón. Yo me he equivocado, no he utilizado las palabras que tenía que haber utilizado, no he estado acertada. La broma iba sin ningún tipo de intención de molestarla, pero solo me queda pedirle perdón», apuntó la conductora de ‘Gente Maravillosa’, que volvió a retractarse sobre sus desafortunadas palabras.

La comunicadora continuó explicándose. «Le gasté la broma porque ella era la primera que decía que le gustaban las lentejas con chorizo, pero tengo que pedir perdón por eso. Otra cosa es que yo no tenía ninguna intención de molestarla, ni sabía que para ella era un tema tan sensible«, insistió Toñi Moreno en su conversación con Ana Rosa.

«Yo lo siento mucho, pero yo a veces le digo a mi sobrino que está gordo como un truño. Si luego te hace un directo de estos en Instagram se monta la de Dios«, sentenció Quintana, haciendo referencia a las pullas que se lanza con su sobrino, Kike, en la sección ‘Fila zero’.

«Estamos ya en un momento de ‘vamos a aprovechar el próximo directo y hacer un poco de victimismo’, porque Toñi no se ha reído del físico, ni esa chica está gorda. Primero, esta chica no es gorda, las gordas son maravillosas, guapísimas. ¡No es ni curvy!«, continuó explicando la comunicadora de Mediaset. «Cada una en un momento de su vida hace lo que le da la gana, está como quiere, no es para decirle ni opinar… ¡pero tampoco ponerte así porque te mienten las lentejas con chorizo!«, apuntó seguidamente criticando de nuevo la reacción de la influencer americana.

Fue entonces cuando Frank Blanco se vio obligado a intervenir para intentar hacer entrar en razón a la presentadora de ‘TardeAR’. «Hay una cosa que nunca controlamos, que es como otros encajan las cosas. Esta chica lo ha encajado así y está pasando un mal momento», sugirió el colaborador del programa. «Exacto, hay que entenderlo y por eso me disculpo», añadió Toñi Moreno para zanjar el tema de una vez por todas.