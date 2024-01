Alfonso Egea paraliza el directo de ‘Vamos a ver’ por lo ocurrido con un reportero: «Ni me toques»

‘Vamos a ver’ se ha metido de lleno en una fiesta ilegal en Fuente Álamo de Murcia en la que se espera que participen 15 mil personas y que se prolongará hasta el Día de Reyes. Sin embargo, en mitad de la conexión en directo varios de los asistentes se han encarado con el reportero Paco Ballesta y le han increpado, boicoteando así su trabajo.

Todo estaba transcurriendo con normalidad y pacifismo hasta que una joven se ha interpuesto entre el periodista y el cámara al grito de «fuera, fuera». Otros han tapado el objetivo para que no pudieran grabar. La presión ha sido tal que el portador del dispositivo ha tenido que bajarla como les exigían. «No bajes la cámara, estamos en directo», reclamaba el periodista, que, en su caso, no se dejaba amedrentar.

«Si no quieres que te graben no te pongas delante de la cámara, chiquilla», le ha espetado a una de las más exaltadas contra el programa de Telecinco. «No estamos molestando a nadie, estamos tranquilamente. Respetadnos. ¿Esto no es la fiesta de la libertad?», ha planteado Paco Ballesta.

«No vamos a sacar (en pantalla) a quien no quiera, pero déjame a mi que actúe con libertad. ¿Si tanto defendéis la libertad por qué queréis coaccionar la mía? Yo no he impuesto nada a nadie. Esta imagen os perjudica si no actuáis con naturalidad», ha proseguido sermoneando el reportero del magacín capitaneado por Alfonso Egea en sustitución de Joaquín Prat por vacaciones.

Sin embargo, las palabras del periodista no han calmado los ánimos, todo lo contrario. Y uno de los asistentes ha pasado al contacto físico. «A mi no me toques chaval. Ni me toques, ni me toques», ha exclamado Ballesta. «Vamos a calmarnos un poco, vamos a bajar la cámara si no queremos un problema», ha intervenido Alfonso Egea para rebajar la tensión.

«Vale, pero que nadie me toque ni toque a mi cámara», ha sentenciado Paco Ballesta. «Vamos a dejar la conexión aquí, vamos a dejarlo aquí», ha demandado inmediatamente el presentador para evitar que la cosa fuera a mayores. «Pero, si con la cámara abajo puedes pedirle a alguno de estos chicos que hable tranquilamente, seguro que llegamos a un acuerdo», ha añadido.

«La conexión estaba siendo pacífica. Me ha llamado la atención que una de las chicas que estaba enarbolando la bandera de la libertad ha dicho: ‘la libertad con límites’. No, amiga. Libertad con límites, no; libertad como a ti te dé la gana, no. La libertad es con mayúsculas, sobre todo cuando estáis ocupando un lugar que no es vuestro», ha reprobado Alfonso Egea.

Más tarde, el comunicador ha compartido con la audiencia su deseo de conocer si el reportero asediado por los asistentes de esa fiesta ilegal estaba bien y sin haberse venido abajo. «Estamos intentando conectar con Paco para quedarnos tranquilos, queremos saber si se encuentra bien». Acto seguido, se ha conectado con él y la situación ya se había normalizado.