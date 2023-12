Yaiza Martín causa gran impresión con las secuelas que arrastra tras ‘Supervivientes’

Yaiza Martín ya le ha puesto «nombre y apellido» al trastorno que padece. Después del aluvión de críticas que recibió por su repentino y brusco aumento de peso, la novia de Ginés Corregüela se ha sincerado con todos sus seguidores, a los que ha desvelado el trastorno que padece y por el que requiere medicación.

Por culpa de esa medicación la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha engorado de forma considerable. «No me entran ni los leggins», reconoce la canaria desde su casa. Además, no la importa admitir que en estos momentos se siente incómoda con su cuerpo. Por si esto fuera poco, sus seguidores no han parado de recordárselo, y no precisamente de una forma bonita.

La novia del ‘rey de los bocadillos’ ha estado recibiendo «hasta la saciedad» críticas sobre lo «gorda», «superfea», «fatal» y «superhinchada» que está últimamente. Incluso muchos «han llegado a dar por hecho» que está «embarazada». Harta de recibir este tipo de comentarios despectivos, Yaiza Marín estallaba hace unos días y explicaba que padece un trastorno ansioso depresivo para el que se está medicando desde hace meses.

Yaiza Martín desvela el trastorno de salud mental que padece

«No quiero decir que lo estoy sufriendo porque no lo voy a sufrir más. No lo voy a padecer y no voy a hacer que mi entorno lo pase mal», asegura, antes de explicar que «hay un cambio físico. Hay un cambio hormonal, de carácter y lo va a seguir habiendo. ¿Saben por qué?», pregunta, mientras va a por una cesta cargada de medicamentos. «Para todo aquel que sabe más que uno sin preguntar y para todo aquel que ha hablado sin siquiera preguntarme… solo lo voy a decir una vez», avisa.

Acto seguido, Yaiza fue enseñando uno a una la gran ‘colección’ de pastillas, tranquilizantes, ansiolíticos, antidepresivos y antiepilépticas que le han recetado los médicos. Muy enfadada, la canaria explica que si ha aumentado de peso es por esa medicación: «Esto es mi cambio físico, psíquico, moral, de tallas, de humor… esto es por lo que ustedes me llaman gorda… Esto es lo que hace que esté hinchada, fea, como ustedes dicen».

«A lo mejor muchos/muchas de los que están aquí están padeciendo esto en la actualidad y lo último que hay que hacer es echarles la pierna encima o reírse de sus cambios, porque no ayudan», concluye en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

La novia de Ginés ha engorado 30 kilos por culpa de la medicación

Apenas unos días después de este enfado, Yaiza Martín ha querido subirse a la báscula, o «maquinita de la verdad», como ella misma la llama, para descubrir cuánto pesa, lo que debería pesar y la cantidad de grasa que tiene y que debería de haber en su cuerpo.

Antes de subirse a la báscula, ya advertía a sus seguidores que «peso 30 kilos más». Debido a esta enorme cantidad de peso que ha cogido por culpa de su medicación, la canaria ha decidido cambiar de hábitos. Para ello, se ha puesto en manos de profesionales del mundo del deporte y la nutrición para intentar recuperar el peso en el que estaba. Eso sí, de forma saludable.