Ortega Cano ‘irrumpe’ en ‘First Dates’ de un modo imprevisible y se lleva este demoledor palo

José Ortega Cano se ha colado de forma totalmente inesperada en ‘First Dates‘ este miércoles 13 de diciembre. El ‘culpable’ de haberle sacado a la palestra ha sido Antonio, un soltero de 86 años residente en Ripollet y gran admirador de Rocío Jurado.

Aunque la primera en llegar al restaurante ha sido su cita, Ana, una sevillana afincada en Badalona. Se trata de una mujer de 79 años que es la ‘alegría de la huerta’, como así reconoce ella misma: «Yo soy el caso número uno, pero no de asesinato, sino de alegría. Por lo menos, eso es lo que me dicen mis amigas, mis compañeros de baile…».

Ana se quedó viuda con tan solo 48 años y, como ha desvelado a los redactores del programa, hace casi dos décadas que no tiene sexo: «Estoy esperando a una persona que me dé un revolcón». Por un momento, la mujer ha dudado si Antonio, a sus 86 años, estaba para «muchos revolcones», pero ha accedido a cenar con él y conocerle un poco mejor.

«Si me dieran 100 euros por cada mujer que me ha dicho: ‘Qué guapo es usted’, tendría bastante, ¿eh?», ha presumido, orgulloso, este comercial jubilado. Lo que más ha llamado la atención de su cita es que «tiene pelo». Ya durante la cena, la concursante del programa de Cuatro ha explicado la razón por la que vive en la ciudad catalana: «Soy sevillana, pero vivo en Badalona. Me casé con 17 años, me fui allí muy jovencita».

«Como la canción de Manolo Escobar», ha recordado Antonio, en referencia al tema ‘Qué bonita es Badalona’. A raíz de esto Ana le ha dicho que el artista tiene una estatua en este municipio catalán, concretamente en el barrio de la Salud. Era en ese momento cuando Antonio sacaba a relucir su admiración por Rocío Jurado, aunque en un principio la confundió con Isabel Pantoja: «Cuando murió la Pantoja… Bueno, no, Rocío Jurado, qué pena más grande tuve».

«Para mí, la mejor cantante de España», ha dejado claro el comensal, destacando también el físico que tenía la recordada chipionera. Eso sí, ha asegurado que nunca aceptó su matrimonio con José Ortega Cano y en ese preciso instante fue cuando le asestó el palo: «No entendí nunca cómo se casó con aquel torero, que no sabe ni hablar. Y toreando tampoco me gustaba«.

Tras dejar a un lado sus aficiones, Ana y Antonio han charlado sobre qué buscaban exactamente en ‘First Dates’. «Quiero sentir algo, soy muy cariñoso y muy tocón», reconocía él. Mientras que su cita, aunque dejaba claro que tenía un carácter muy fuerte y que no coge confianza tan rápido, ha aceptado que venía al programa por el mismo motivo. Finalmente, los dos han aceptado tener una segunda cita para seguir conociéndose.