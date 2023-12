‘La Voz 2023’ elige a sus cuatro finalistas y deja a uno de sus coaches fuera de la batalla

Este viernes llegó por fin la semifinal de ‘La Voz’. El programa presentado por Eva González vivió una noche llena de nervios en la que recibieron a varios invitados. Una vez todos los candidatos defendieron sus canciones, fue el turno del público, y solo cuatro pasaron a la final. Tan solo tres de los equipos consiguieron que alguno de sus seleccionados pasasen a la última ronda del programa.

La gala arrancó con una gran actuación de los ocho protagonistas, que interpretaron juntos ‘My voice’. Y aunque empezaron ocho, solo quedarían cuatro sobre ese escenario al final de la noche. Pablo López cantó ‘Abril sin anestesia’ junto a sus dos finalistas, Lucas y Pablo. Malú también se atrevió con otro de sus temas e interpretó ‘Diles’ junto a sus dos talents, Dária y Larisa.

Además, la gala contó con la visita de Taburete, que cantó ‘En mi cama’ junto a los aspirantes de Pablo López y Nil Moliner, que se unió a Phindile y Elsa. Abraham Mateo también regreso a ‘La Voz’ para cantar con el equipo de Malú, al igual que la Niña Pastori, que apareció en esta noche tan importante para interpretar ‘Pon que dale’ junto a Miguel y Nereida. Pero después de las actuaciones, llegó el momento de votar.

Los finalistas de ‘La Voz’ 2023

Tras una gala llena de emoción y nervios, llegó el turno de los espectadores de decidir con su voto en la página web y las llamadas. Antonio Orozco hizo pleno y consiguió que sus dos aspirantes, Nereida y Miguel, se convirtiesen en finalistas del programa. Nereida Sanchón ha destacado en el concurso por actuaciones como ‘La llorona’ y apostó por una canción de David Bisbal para la semifinal.

Por otro lado, Miguel Carrasco deslumbró al público con su versión de ‘Insurrección’ tras interpretar un tema de C. Tangana en su primer directo en el programa. Y si bien dos de los cuatro finalistas salieron del ‘Team Orozco’, hubo otros coaches que también lograron colar a sus finalistas en el último tramo del concurso.

Pablo Verdarguer, del equipo de Pablo López, también se hizo con uno de los codiciados pases para la final de ‘La Voz’. El joven cantante eligió ‘Lo saben mis zapatos’ para la semifinal, y ha enamorado al público y al jurado durante el público con actuaciones como la de ‘Clima Tropical’. Pero hubo uno de los cuatro coaches que se quedó con todos sus aspirantes fuera de la final del programa.

Elsa fue la otra elegida por los espectadora para convertirse en la cuarta finalista de esta edición del concurso. La joven aspirante del equipo de Luis Fonsi brilló en la semifinal del talent con ‘Si tu no estás aquí’. Por lo que, la única que no corrió suerte en la noche de semifinal fue Malú. La cantante no consiguió que Larisa y Dária se hiciesen con un pase para la final y se queda fuera de la batalla por ganar esta edición.

Ya solo queda esperar a la última cita de ‘La Voz’ para conocer quién será el elegido por el público para convertirse en el ganador de esta edición. Con Miguel, Pablo, Elsa o Nereida los espectadores lo tendrán difícil para elegir quién es la mejor voz del país.