La reacción de esta presentadora de TVE al enterarse en directo que le ha tocado la Lotería

Este viernes 22 de diciembre han arrancado oficialmente las navidades. Y es que como cada año, las fiestas comienzan con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Un sorteo marcado por lo tardío que ha sido el Gordo. Y que nos ha dejado grandes momentos como una redactora de ‘Vamos a ver’ enterándose en directo de que ha ganado el Gordo o lo sucedido con Ana Belén Roy en el Canal 24 horas de TVE.

Mientras Carmen Carmona, histórica trabajadora de Telecinco, ha sido una de las agraciadas con el Gordo que ha caído en el 88.008; la célebre presentadora del Canal 24h también se enteraba en directo de que había resultado ganadora, aunque en su caso parece que de un premio menor.

Ana Belén Roy fue la encargada durante años de retransmitir la Lotería de Navidad en La 1. Este año también le ha tocado cubrirlo aunque en el Canal 24h junto a Lluís Guilera. Precisamente, era su compañero el que le comentaba a la presentadora que le estaban diciendo por el pinganillo que ella había sido premiada.

«Que me están diciendo que te ha tocado algo», le decía Guilera a su compañera. «¿A mí? Perder», contestaba ella de primeras. «No, no que te ha tocado algo», insistía él mientras a Ana Belén Roy le entraba la risa floja. «Algo, no mucho, no te levantes y te vayas porque no te da para mucho», soltaba entonces Guilera a modo de pulla.

«Ahh vale, vale, pero a mí y a dos editores del fin de semana. Ya lo contamos. Tenemos una peña del platanito, que seguro que muchos de ustedes lo recuerdan, porque nos sigue vendiendo lotería por la tele. Un pellizquito ha tocado. ¿Me puedo retirar? Porque te quedas solo», aseveraba entonces Ana Belén Roy.

A lo que Lluis Guilera le replicaba que no. «Si es la cifra que me están diciendo a mí no te da para retirarte. Pero para invitarme a mí a cenar en un restaurante bien sí. Bueno bien, porque hoy en día con lo caro que está tampoco te da para mucho», terminaba diciendo el presentador entre risas.