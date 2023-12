Joaquín Prat anuncia el histórico rostro de Telecinco que ha ganado El Gordo de la Lotería

Carmen Carmona, histórica trabajadora de Telecinco desde hace muchos años como así ha indicado Joaquín Prat, es una de las afortunadas con el gran premio de la Lotería de Navidad. Se ha llevado El Gordo, que ha caído en el décimo 88.008 y que suponen 400.000 euros.

Prat lo ha anunciado en directo y, a los pocos minutos de conocerse la noticia, el equipo del programa ‘Vamos a ver’ ha dado con ella para entrevistarla. En medio de una gran efusividad, Carmen ha bajado a plató para celebrarlo con el presentador y los colaboradores de ‘Vamos a ver’.

Completamente en shock como ella misma ha reconocido y superando su reparo a las cámaras, ha explicado cómo se ha enterado de que había sido agraciada: «Estábamos trabajando y he recibido Whatsapps de mis hermanos diciéndome ‘mira el número de mamá, es el gordo’ y yo me he quedado: ‘¿cómo?'».

Así, se trataba de un décimo que su madre había compartido con sus cuatro hijos. Por lo que ha aclarado que es un décimo compartido con ella y sus tres hermanos. Rápidamente, Joaquín Prat se ha puesto a echar cuentas con la calculadora y le ha dicho lo que le correspondería solo a ella de los 400.000 euros que reparte El Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad.

Dividiéndolo entre cinco, sería 65.600 euros serán para ella. Un pellizco nada desdeñable que ha desbordado de ilusión e incredulidad a partes iguales a esta trabajadora de Telecinco. «No sé si me estarás viendo, pero muchas gracias», se ha dirigido a su madre.