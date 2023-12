Ion Aramendi sufre este desplante de Naomi en Telecinco que las cámaras captaron exactamente

Naomi Asensi ha acabado ‘GH VIP 8’ muy decepcionada y el desplante a Ion Aramendi es una clara prueba de ello. Ha sido la flamante ganadora de la edición, pero el sabor es agridulce. Primero, porque se trata de la temporada menos vista de la historia con datos muy maltrechos para ser el rey de los realities. Y segundo, porque se ha sentido ninguneada por la organización del programa y con razón.

Ya amagó con abandonar la final de ‘GH VIP’ la pasada semana minutos antes de ser proclamada ganadora. Y es que la noche se centró en la extenuante carpeta de Luitingo y Jessica Bueno. «Si sobro en mi propia final, me lo decís y me voy. Esto no se puede consentir», clamó sin cortarse visiblemente indignada con la situación.

Una crítica que volvió a repetir anoche en el debate final moderado por Ion Aramendi. «Sentí que mi final fue la final de Luitingo y Jessica. Había un momento en el que yo decía: ‘madre mía hasta en la propia final, se sentó Jessica en mi mesa’. Estaba en plan ‘¿qué es esto?’ Hasta en mi propia final», declaró, mostrándose «saturada» con un romance que, a su juicio, ‘GH VIP’ había metido con calzador.

Estas palabras y sus caras lo dijeron todo a lo largo de la emisión, pero lo más fuerte se produjo cuando, al despedir la edición, Naomi Asensi se mostró reticente a colocarse en la foto final junto a Ion Aramendi y todos los concursantes que han pasado por la edición. Tanto, que se marchó del plató, dejando plantados a todos en mitad del estudio. El momento fue captado perfectamente por las cámaras.