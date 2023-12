‘Fiesta’ revela esta información de alto impacto sobre Albert Rivera tras acabar con Malú

Este sábado 30 de diciembre ‘Fiesta’ ha dado una exclusiva para acabar por todo lo alto el 2023. El programa vespertino de Telecinco ha mostrado unas imágenes en las que aparece Albert Rivera de lo más apasionado con su novia, Carla Cotterli, durante un concierto de Leiva.

Tras su polémica separación de Malú, el que fuera político de Ciudadanos confirmó recientemente en el programa ‘100% Únicos’ su relación con Cotterli. Y, desde entonces, la pareja ha sido pillada en varias ocasiones, dando rienda suelta a su amor. En las imágenes mostradas en el programa presentado por Emma García se puede comprobar la intensidad de su relación.

En ellas se puede ver cómo la pareja disfruta del concierto de Leiva ajenos a las cámaras que le están grabando. Y no se esconden en ningún momento a la hora de demostrar su amor en público. La relación entre Albert Rivera y Carla Cotterli había sido en las últimas semanas objeto de especulaciones, pero como dice el refrán, ‘una imagen vale más que mil palabras’.

Albert Rivera confirmó su relación con Carla Cotterli en ‘100% Únicos’

Fue en el programa de Telecinco ‘100% únicos’, donde el ex político confirmó su nueva relación ante un grupo de reporteros muy especiales: jóvenes con Trastornos del Espectro Autista. Uno de ellos no dudó en preguntarle «si tiene novia ahora». Una cuestión que él se tomó con sentido del humor: «Sabía que esta me iba a caer. Ya veníais cogiendo carrerilla». Tras las risas, el catalán confesó: «Estoy empezando con una chica ahora, pero la vida son etapas. Y esta nueva etapa quiero tomármela con calma, paso a paso, pero sí».

Albert Rivera también habló largo y tendido de su relación con Malú, con la que estuvo cinco años y con la que tuvo a su hija Lucía. «La conocí en un concierto en Barcelona, en 2015 o 2016», comenzó explicando. «Me la presentaron al acabar el concierto. Empezamos amistad en ese momento y la mantuvimos, pero no teníamos relación, cada uno tenía pareja. Luego, yo me quedé soltero, ella también estaba soltera, empezamos a hablar, a vernos y ahí surgió esa relación», continuó, dejando claro que había tenido «una relación maravillosa durante casi cinco años».