‘Fiesta’ destapa la verdadera intención de Ángel Cristo con su entrevista y no es económica

Desde que el pasado viernes 24 de noviembre Ángel Cristo Junior concediera su polémica entrevista en ‘¡De viernes!’, mucho se ha hablado de los motivos que le llevaron a hacer tan demoledoras declaraciones contra su madre, Bárbara Rey. Algunos aseguran que las razones eran simplemente económicas.

Sin embargo, este sábado 2 de diciembre, Estefanía Nussio, íntima amiga de Ángel Cristo, se ha sentado en el plató de ‘Fiesta’ para contar qué le llevó realmente a conceder esa entrevista. Nussio es periodista, y una de las personas más cercanas al hijo de Bárbara Rey. Por lo que le conoce muy bien y sabe que hay detrás de esas brutales declaraciones.

«Ángel no quería hacer daño ni a su madre ni a su padre», comenzaba diciendo la amiga de Ángel Cristo en el programa de Emma García. «Pero cada acción tiene una reacción y él ha tenido una razón de peso para hacer lo que ha hecho», ha dejado claro.

Sobre los motivos por los que el hermano de Sofía Cristo decidió romper su silencio ahora, Estefanía Nussio dice lo siguiente: «Se ha hablado mucho del factor económico y sí, pero con matices. Ángel es una persona que ha estado trabajando toda su vida, al que han puesto cheques en blanco para sentarse a hablar mal de su familia y él, por su carácter, no lo ha hecho».

El motivo de las polémicas declaraciones de Ángel Cristo contra su madre

«No quería hacer lo que ha hecho. Pero él tiene un sueldo mileurista y no llegaba a final de mes, en concreto él no le pide a su madre una ayuda económica. Lo que le pide es una puerta mediática para él poder participar en algún reality o hacer alguna entrevista», revela la periodista. Sin embargo, «lo que Ángel encuentra siempre es una respuesta por parte de su madre de que sí, que lo va a mover. Pero luego, al final se encuentra con las puertas cerradas».

Al parecer, y siempre según Estefanía Nussio, esa falta de ayuda por parte de Bárbara Rey a su hijo es la única razón por la que ha decidido romper su silencio. Ángel se siente decepcionado con su madre y con su hermana por un gesto que ambas han tenido en los últimos tiempos. «Él tiene problemas para ver a una personita y se entera de que su madre y su hermana por detrás la están viendo sin decirle nada. Le duele muchísimo y explota», cuenta la amiga de Ángel Cristo en ‘Fiesta’.

¿Dónde están las grabaciones de los encuentros entre Bárbara Rey y Juan Carlos I?

Por otro lado, en el programa vespertino de Telecinco también se ha debatido sobre dónde podrían estar las copias de las cintas que Bárbara Rey grabó de sus encuentros con el rey emérito. Antonio Montero ha destapado que la madre de su compañera Mónica Vergara, la fallecida periodista Mayka Vergara, fue una de las personas que escondió una copia de esas polémicas cintas.

Algo que ella ha reconocido: «Sé dónde están el resto. Pero no voy a decir si la tengo o no, si se ha destruido o no. No es un asunto que me competa a mí. Pero que quede claro que, a día de hoy, no están en el famoso trastero del que se ha hablado». Mónica reconoce seguir teniendo miedo por todo este asunto. Ya que, según cuenta, su madre sufrió varias amenazas por custodiar dicho material.