¿Está funcionando ‘OT 2023’ realmente en audiencias en su etapa en Prime Video?

¿Está funcionando ‘OT 2023‘? Es probablemente la única pregunta que me hacen mis amigas y conocidas en las últimas semanas en referencia al mundo televisivo. La respuesta es ambigua, como lo son los datos que ofrecen las plataformas. Si nos ceñimos a ‘X’ y a las visualizaciones que acumula el directo de Youtube durante el reparto de temas, estaríamos hablando de un éxito rotundo. Pero claro, si hago caso de mi entorno en X, ahora mismo Yolanda Díaz sería presidenta del Gobierno y Jacob Elordi el próximo Lehendakari. Por lo que prefiero no mojarme sobre el triunfo del formato, solo hay un dato fiable para evaluar un éxito en Amazon Prime Video y compañía, esperar a saber si hay una próxima edición.

Lo que sí parece evidente, es que esta edición de ‘Operación Triunfo’ está teniendo mucha más repercusión por la convivencia dentro de la Academia que por la trascendencia de las actuaciones en directo. Y lo digo sin acritud, nada que reprochar. Pero no vamos a ser hipócritas, ningún tema interpretado en las galas ha tenido el impacto de otras actuaciones en ediciones anteriores. Eso sí, de tramas y duchas dentro de la academia vamos sobrados. Y claro, me podrán decir que esto es porque las actuaciones no están subidas al completo. Pero no tiene pinta de que vaya por ahí cuando una de las concursantes más brillantes artísticamente pasa completamente desapercibida en el momento en que se baja del escenario.

‘OT 2023’: los chicos se irán, pero siempre nos quedará Abril

El elemento reality no es que se haya potenciado más que en otras ediciones de ‘OT 2023’ por parte de la productora, simplemente el público lo ha derivado por aquí. El hecho de que el consumo por Youtube del 24 horas sea gratuito y la gala no también ha ayudado. Eso no quita que haya muchos grupos de gays and girls en España que queden los lunes por la noche para ver el programa con vocación de jurado, aunque realmente lo que está trascendiendo socialmente de esta edición son las relaciones entre concursantes. Es como recuperar el espíritu de ‘Camp Rock’, donde la música era una excusa para ver si al final Demi Lovato y el Jonas brother se liaban.

De las novedades de esta edición hay que aplaudir la rapidez de las galas, la maldad imprevisible de Buika y la incorporación de Abril Zamora en el profesorado. La actriz catalana ha conseguido que sus clases sean lo más interesante de la edición fuera de la zona del baño. Siendo optimistas, puede ser que algún concursante de ‘Operación triunfo 2023’ sobreviva en la industria del entretenimiento, pero lo que está claro es que hay Abril en la tele para rato. Hipnótica en su forma de ser y en todos los registros, su mayor virtud reside en la conciencia del lugar que ocupa para ceder el protagonismo a los alumnos. Abril es generosa con los concursantes y con los espectadores, entregándose a la causa desplegando su amplio abanico de emociones a la vez que sabe ceder el foco a los verdaderos protagonistas.

Abril Zamora está cumpliendo de sobras con el expediente y el programa nos está entreteniendo, que de esto se trata. Con más de 20 años a sus espaldas, ‘OT 2023’ sigue siendo uno de los mejores formatos televisivos que se han hecho en España. La épica de sus galas se mantiene intacta y la “convivencia blanca” del reality atrae a un público incapaz de acercarse a otros formatos más explícitos. La lucha por un sueño sigue siendo el motor y el factor diferencial, algo que quizás deberían potenciar un poco más en esta edición para no desvirtuar la marca. No hace falta rebajar las duchas, pero sí incidir más en los motivos que les llevan a estar ahí encerrados durante tres meses. Si consiguen después el triunfo, el tiempo lo dirá.