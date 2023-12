El recado de Fran Rivera a Telecinco por el dinero que le han pagado por sentarse en ‘De Viernes’

Este viernes, 22 de diciembre, Fran Rivera se sentaba por primera vez en un programa del corazón. Lo ha hecho en ‘¡De viernes!’, el espacio que presenta Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. El torero contestó sin tapujos a las preguntas relacionadas sobre su madre, Carmen Ordoñez, sobre Isabel Pantoja, así como la relación con sus hermanos.

Mucho se ha especulado sobre lo que habría cobrado Fran Rivera por sentarse en un plató de televisión y hablar, sin medias tintas, sobre asuntos que hasta la fecha se había negado a tratar. Según aseguró Sofía Cristo en ‘Espejo Público’, «dicen que se llama la entrevista de los 150.000 pavos… no sé, tienen un despliegue económico».

Una astronómica cifra sobre la que se pronunció el propio Fran Rivera. Y lo ha hecho con queja incluida, pues parece no estar demasiado de acuerdo con lo que ha cobrado en Telecinco. «Me han pagado menos de lo que me hubiera gustado, pero tenía ganas de en algún momento que se me echara a mí hablar», soltó el torero a Santi Acosta.

El motivo que ha llevado a Fran Rivera a romper su silencio

Además, Fran Rivera también explicó el motivo por el que había decidido sentarse ahora en un programa del corazón, algo que, hace tiempo, aseguró que nunca haría. «Me lo propusieron sentarme aquí y no lo hago solo por dinero, aunque la gente pueda pensar que por eso lo hago», comentó el diestro. «Estamos aquí todos por dinero», añadía el presentador, echando un capote a su invitado.

«¿Hay alguna pregunta que quieras evitar esta noche?», le preguntó Beatriz Archidona. A lo que Fran contestó que «muchas, pero ya las iremos toreando como podamos». Asimismo, dejó claro que «no le he dado muchas vueltas la verdad. Si lo pienso fríamente… No estaría aquí».

Lo que sí quiso aclarar es que, cuando había hablado sobre algo relacionado con su familia en algún programa, lo había hecho sin cobrar. «Cumplo 50 años en muy pocos días. Y es que se ha hablado tanto de mí, ha hablado tanta gente de mí. Cuando he entrado en algún programa de televisión ha sido siempre por teléfono y para defenderme, porque siempre se ha hablado de mí, mal. La imagen que tengo es horrible», reconoció Fran Rivera.

Especialmente se mostró muy molesto por lo que se ha dicho de él durante años en los programas de televisión: «Yo no soy perfecto, estoy lejísimo de ello. Tengo gente que me quiere, mucha, hijos maravillosos y, entonces, por qué no contar lo que yo he sentido, porque a pesar de lo que diga yo no me meto con nadie. Bueno, con la innombrable, sí (Isabel Pantoja). Pero es que me ha hecho mucho daño, yo no critico a nadie realmente, hablo de mi experiencia».

Los duros ataques del torero a Isabel Pantoja

El blanco de sus ataques más duros fue, sin duda, Isabel Pantoja. «Es tanto el daño que esa mujer nos ha hecho… Ha tenido muchas oportunidades para darnos cosas sin valor económico, solo sentimental, muchas personas que han estado cerca de ella que le han pedido que nos dé las cosas de mi padre y ella lo que contestaba es que las cosas no se iban a mover de Cantora», aseguró Fran Rivera en el programa nocturno de Telecinco.

«Esa mujer me ha hecho mucho daño, para mí habría sido muy importante tener algo de mi padre, sobre todo cuando empecé a torear. He llorado mucho por su culpa», confesó el hijo mayor de Carmen Ordóñez. Sobre si sería capaz de llevar a su hermano, Kiko Rivera, ante el juez, el torero fue claro: «No le voy a pedir a mi hermano que declare ante un juez por las cosas de mi padre. No lo hice con mis tíos y mis abuelos y menos lo voy a hacer con mi hermano», sentenció.