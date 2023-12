El problema de salud de Terelu Campos que le ha apartado de la TV: «Siete horas en quirófano»

El pasado 29 de noviembre Terelu Campos ya anunciaba que pronto tendría que pasar por el quirófano. Pero no ha sido hasta este martes, 5 de diciembre, cuando la que fuera presentadora de ‘Sálvame’ ha revelado, a través de su blog de ‘Lecturas’, el problema de salud que la ha llevado a someterse a esta complicada intervención de siete horas de duración.

«Creo que, en alguna ocasión, os he confesado que tengo un problema periodental. O, para que todo el mundo me entienda, una enfermedad en las encías. Algo que lógicamente se agravó con mis tratamientos de quimioterapia y con el que tengo, actualmente, por el tema del cáncer», escribe Terelu Campos en su última publicación en la citada revista.

«Me desprendí de todas mis piezas dentales», cuenta Terelu Campos

Y es que, según la hija de María Teresa Campos, «teniendo un trabajo público como el mío, la cara, la boca y los dientes son algo fundamental». Además, también ha revelado que, cuando estaba a punto de poner remedio a su problema, su madre falleció, el pasado 5 de septiembre. Por lo que se paralizó todo. Así es que finalmente la intervención se realizó «el pasado miércoles, en el Hospital Santa Elena de Madrid».

A punto de arrancar el rodaje de ‘Bake Off: Famosos al horno‘, el nuevo concurso de TVE donde Terelu Campos es una de sus participantes, cuenta que «me desprendí de todas mis piezas dentales para ponerlas todas nuevas y buenas. Sigo en un proceso de recuperación. Todavía estoy hinchada y me cuesta trabajo hablar. Dicen que es lo normal, pero no en vano estuve siete horas en un quirófano».

Terelu Campos se muestra muy contenta con el resultado: «Sé que el resultado es bueno y provisional. Espero que el definitivo sea más espectacular, aún». Por último, la colaboradora de ‘Mañaneros’ asegura que le comentaron que iban a ser menos horas de operación. Pero «siempre está más horas de lo previsto».